L'Empire du rire. XIXe-XXIe siècles

Sous la direction de Matthieu LETOURNEUX et Alain VAILLANT

CNRS Editions, 2021

EAN : 9782271125262

32 EUR

1000 pages

PRÉSENTATION

Avec l’avènement de la démocratie, le rire apparaît comme un bien commun, partagé par tous et irriguant la totalité de l’espace public. Ce rire démocratique prend aussi appui sur la puissance de propagation et d’innovation des nouvelles industries médiatiques, qui acquièrent un poids économique et une force de frappe incomparables : acteur majeur de notre culture moderne du loisir et du divertissement, le rire s’est imposé à tous et constitue aujourd’hui l’un des moteurs de la société marchande et du consumérisme. Mais le rire répond aussi à un besoin anthropologique plus large : il soulage face aux angoisses de l’existence, et permet d’expérimenter le plaisir de la connivence sociale et celui de la fantaisie imaginative.

Pour lui restituer toute sa richesse, cet ouvrage a choisi de multiplier les angles d’approche, en proposant à la fois une histoire culturelle du rire, une description de ses formes et des techniques utilisées, une réflexion théorique sur ses usages dans l’espace social.

Tous les aspects du rire y sont envisagés de façon transdisciplinaire : des catégories du risible aux cibles du rire, de l’esthétique du rire à son usage au service des idéologies – à travers les beaux-arts, la littérature, la caricature, les arts de la scène, la télévision et les médias, la publicité, internet. Dans cette encyclopédie stéréoscopique du rire, abondamment illustrée, on aura encore plaisir à retrouver, au fil des pages et des images, toutes les grandes figures de l’humour depuis près de deux siècles. Il s’agira donc de prendre au sérieux la culture du rire, et de mesurer le rôle capital qu’elle a pu jouer dans l’histoire de notre modernité.

TABLE DES MATIÈRES :

Avant-propos – Matthieu Letourneux et Alain Vaillant

Première partie. L’histoire du rire moderne

Les trois clés du rire moderne

Un rire démocratique – Alain Vaillant

La multimédialité du rire – Matthieu Letourneux

Entre communautaire et global – Alain Vaillant

Les quatre âges du rire moderne

Rire sous la censure (1830-1870) – Jean-Didier Wagneur

L’âge d’or du rire républicain (1870-1920) – Julien Schuh et Laurent Bihl

Traditions du rire et mutations culturelles (1920-1968) – Alain Vaillant

Les rire du village global à partir des années 1970 – Matthieu Letourneux

Deuxième partie. L’esthétique du rire

Les forces vives du rire

La communication – Eric Bordas

La représentation – Yoan Vérilhac

La subjectivation comique – Alain Vaillant

L’imagination – Alain Vaillant

L’expansion – Julien Schuh

Les catégories du risible

Le comique – Marie Duret-Pujol

Le ludique – Laélia Véron

La satire – Paul Aron

La parodie – Daniel Sangsue

L’ironie – Laélia Véron

L’humour – Clément Dessy

La mystification – Valérie Stiénon

Le nonsense – Jean Rime

Le grotesque – Rémi Astruc

Le burlesque – Emmanuel Dreux

Troisième partie. L’arme du rire

Rire et idéologie(s)

Rire innocent / rire tendancieux – Micheline Cambron

Rire contestataire / rire majoritaire – Thierry Devars

Le droit de rire – Yves-Edouard Le Bos

Les cibles du rire

Le rire dans l’arène politique – Laurent Bihl

Les rieurs contre l’Etat – Thierry Devars

La police des mœurs – Eric Bordas

Le rire misogyne – Eric Bordas

Le rire xénophobe – Laure Flandrin

Le rire anticlérical et antireligieux - Jacqueline Lalouette

Quatrième partie. La culture du rire

Les arts du rire

Le roman – Alain Vaillant et Isolde Lecostey

La poésie – Julien Schuh

Arts plastiques et performance artistique – Morgan Labar

Le théâtre – Violaine Heyraud

La musique – Caroline Crépiat

Mime et pantomime – Julien Schuh

Le rire au cirque : vivent les clowns – Marie-Eve Thérenty

Le music-hall – Clément Dessy

Le sketch humoristique – Yoan Vérilhac

La chanson – Romain Benini

Le cinéma – Emmanuel Dreux

L’enfant et le rire – Laurent Bazin

La culture jeune – Matthieu Letourneux

Rire, espace public et culture médiatique

Les microformes médiatiques du rire – Jean-Didier Wagneur

La caricature – Ségolène Le Men

La bande dessinée – Sylvain Lesage

Le rire radiophonique – Jean-Didier Wagneur

Le rire télévisuel – Yoan Vérilhac

Le rire sur Internet – Denis Saint-Amand

La culture matérielle du rire – Jean Rime

Le rire et la vie publique – Thierry Devars

La sociabilité du rire – Yoan Vérilhac

Bibliographie générale

Index

Liste des auteurs

Liste des figures

