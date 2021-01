MICHEL LEIRIS

La règle du jeu

Coffret de quatre volumes vendus ensemble

Collection L'Imaginaire, Gallimard

Parution : 21-01-2021

EAN : 9782072900884.

«Un ouvrage centré sur des faits de langage et au moyen duquel je me propose de définir ce qui pour moi est la "règle du jeu", plus pompeusement : mon art poétique et le code de mon savoir-vivre que j'aimerais découvrir fondus en un unique système, ne voyant guère dans l'usage littéraire de la parole qu'un moyen d'affûter la conscience pour être plus - et mieux - vivant. (Juin 1948).».

Voir le livre sur le site de l'éditeur…