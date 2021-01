Michel Leiris

Journal (1922-1989)

Édition de Jean Jamin

Nouvelle édition, revue et augmentée

Collection Quarto, Gallimard

Parution : 21-01-2021

1056 p. — ISBN : 9782072830143

« Un livre qui ne serait ni journal intime ni œuvre en forme, ni récit autobiographique ni œuvre d’imagination, ni prose ni poésie, mais tout cela à la fois. Livre conçu de manière à pouvoir constituer un tout autonome à quelque moment qu’il soit interrompu, par la mort s’entend. Livre, donc, délibérément établi comme œuvre éventuellement posthume et perpétuel work in progress » (Journal, 26 septembre 1966).

C’est par ces mots que Michel Leiris évoque son journal, qu’il a tenu presque sans interruption de 1922 à 1989, et qui deviendra la pierre angulaire de ses écrits à la fois poétiques, autobiographiques et ethnographiques. Prises sur le vif, composées au fil des jours, suivant les événements, au gré des humeurs, des voyages, des rencontres ou des discussions, les notations consignées refl ètent le mouvement des pensées et des inventions de leur auteur. Procédant par touches et retouches, il a cherché non seulement à se peindre à la manière des clairs-obscurs fl amands, mais à épouser la marche du monde, au risque de n’y suivre que des fantômes ou de n’y percevoir que des braises. Comme une conversation « à bâtons rompus » avec soi-même, ce Journal fait voir « du dedans » les attraits – les déconvenues aussi – que Leiris a eus pour le surréalisme, la psychanalyse, l’existentialisme… ou pour les luttes prolétariennes, les révoltes anticolonialistes et les prises de position tiers-mondistes qui ont marqué tout le XXe siècle.

Presque trente ans après sa première publication, cette nouvelle édition, entièrement revue à l’aune des études et découvertes récentes, place désormais l’auteur au premier rang du monde des arts, des lettres et des idées.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…