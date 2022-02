L'idée d'une publication inédite réunissant les poèmes épars composés par Mostefa lacheraf (1917-2007) du début des années 50 à la fin des années 80, et les peintures et gravures d'Ali Silem (né en 1947) a vu le jour dans les années 1970-90, au fil de cordiales soirées d'un groupe d'ami(e)s chez les Lacheraf. Il en résulta en 1994 un luxueux album sous emboîtage, paru à tirage très limité, dans un contexte social algérien de guerre civile.

Près d'un quart de siècle plus tard, cet ensemble ainsi livré à un public plus large peut être lu comme un harmonieux livre d'artiste, au croisement de deux imaginaires : celui de Lacheraf, poète de l'amour et de la souffrance, de la solitude et de l'absence, conjugué à celui de Silem, "peintre-tisse[rand] [de] toutes les voix et [de] tous les regards."