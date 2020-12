La fabrique de l’histoire de l’art. 200 revues 1903-1969

Sous la direction de Mica Gherghescu, Laurence Gueye-Parmentier, Stéphanie Rivoire et Didier Schulmann

Éditions Textuel, 2020.

480 pages

59 €

ISBN : 978-2-84597-844-7

Transdisciplinaire et internationale, la sélection présentée dans cet ouvrage a été choisie au sein de la riche collection de la Bibliothèque Kandinsky du Musée national d’Art moderne – Centre Pompidou qui, avec plus de 8 000 titres, est l’un des fonds les plus riches du monde. Ce magnifique corpus éditorial demeure très peu connu, c’est pourquoi les auteurs ont choisi de raconter ici une histoire de l’art subjective, vivante et accessible, à travers 200 revues.

Près de 400 fac-similés incarnent la diversité des registres : de la virulence pleine d’humour des revues Dada à la poésie contestataire de la revue martiniquaise Tropiques d’Aimé Césaire jusqu’à l’énergie de Provoke, revue de photographie expérimentale japonaise.

Selon un déroulé chronologique, les revues sont présentées au travers de fac-similés au format d’origine et selon trois types de contenus : des notices courtes et vives, des focus pour restituer des aventures éditoriales d’exception, des récits contextuels pour mettre en lumière les parcours biographiques uniques d’éditeurs-passeurs. Ils font ainsi revivre ces intenses liens de sociabilité culturelle qui ont durablement façonné l’histoire de l’art du xxe siècle.

Mica Gherghescu : docteure en histoire de l’art et responsable de l’accueil scientifique et de la programmation à la Bibliothèque Kandinsky.

Laurence Gueye-Parmentier : documentaliste principale à la Bibliothèque Kandinsky en charge de la collection de périodiques.

Avec la participation de Stéphanie Rivoire, directrice de la bibliothèque et des ressources documentaire des Arts décoratifs et de Didier Schulmann, conservateur du patrimoine et ancien chef de service de la Bibliothèque Kandinsky.