Textes clés de philosophie féministe. Patriarcat, savoirs, justice

Sous la direction de Manon GARCIA

Vrin, 2021

*

458 p.

15 EUR

ISBN 978-2-7116-2974-9

*

DESCRIPTION

Qu’est-ce que le patriarcat? Quels sont les effets de la domination masculine sur la production du savoir? Comment lutter contre le sexisme et les inégalités de genre? À partir d’un projet à la fois descriptif – décrire ce qu’est l’oppression des femmes et comment elle fonctionne – et normatif – montrer que l’ordre patriarcal est injuste et proposer des conceptions non sexistes du monde –, la philosophie féministe propose une analyse critique du canon philosophique, offre de nouveaux objets à l’analyse philosophique et en renouvelle les questions centrales. Ce recueil propose un ensemble de textes jusqu’alors peu accessibles au lectorat français, réunis en quatre thèmes – le rapport entre féminisme et philosophie, les épistémologies féministes, l’analyse politique de l’oppression de genre, les controverses sur l’humanisme et l’universalisme – pour découvrir ou approfondir la connaissance de ce champ.

Avec des textes de N. Bauer, Chr. Delphy, G. Fraisse, M. Frye, S. Harding, S. Haslanger, M. Le Doeuff, S. Moller Okin, U. Narayan, M. Wollstonecraft.

Voir la table des matières...

Voir le site de l'éditeur...