Propos réalistes

Markus Gabriel

Vrin, coll. "Moments Philosophiques"

266 p. — ISBN 978-2-7116-2871-1 - janvier 2020

Dans ce livre Markus Gabriel poursuit et généralise sa réflexion sur des domaines aussi variés que la théorie de la connaissance, l’ontologie et l’esthétique. La contextualité de ces Propos, conçus lors d’un séjour en France et adressés en premier lieu à toute une série d’interlocuteurs français, reflète l’intégration du discours philosophique dans la réalité du dialogue franco-allemand au sein de la philosophie contemporaine.

Dans une introduction approfondie, Markus Gabriel poursuit plus particulièrement le débat avec le contextualisme de Jocelyn Benoist et développe, au cours de ses Propos, une théorie innovante de la non-existence.

