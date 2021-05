Marc Fumaroli

Dans ma bibliothèque. La guerre et la paix

Préface de : Pierre Laurens

Les Belles Lettres/ De Fallois, 2021

468 p.

23,50 EUR

EAN13 : 9782251452043

PRÉSENTATION

« J’ai vu peu à peu se dessiner et s’imposer à mon esprit une sorte de retable, en forme de triptyque déployé en désordre : à gauche, les deux épopées antiques revisitées ; au centre, un vaste paysage français représentant deux « siècles » successifs qui finissent par se fracasser l’un l’autre, l’un au nom de la gloire, l’autre au nom du bonheur. À droite, les deux romans, tous deux russes, qui se portent le mieux témoins de la guerre moderne et contemporaine, prévue et théorisée par le prussien Clausewitz, mais préparée en France dans les deux derniers siècles Bourbon, par des philosophes, théoriciens militaires, mais aussi par des peintres, sculpteurs et graveurs divorcés des délices « rocaille », tenues désormais pour incompatibles avec la vertu, le patriotisme et la liberté de citoyens « à l’antique ». Mais commençons par le milieu du triptyque, avant de ramener l’œil intérieur du lecteur du côté de l’Antique, puis du côté de la modernité industrielle, manœuvre opérée avec la liberté et la vitesse de livres que l’on retire sur l’étagère de la bibliothèque, où ils se trouvent juxtaposés sans tenir compte de l’ordre chronologique de leur parution. »



M. F.



Dans ces échappées politiques et littéraires d’Homère à Grossman, Marc Fumaroli (1932-2020) nous convie à une méditation historique sur la paix et la guerre en Europe. Magistral essai posthume, Dans ma bibliothèque propose un nouveau « regard sur le monde actuel » tout aussi lucide et désillusionné que celui de Paul Valéry et où la sûreté du savoir est servie par toutes les ressources de l’éloquence.

TABLE DES MATIÈRES

Note sur la présente édition

Préface de Pierre Laurens



De Bonnefoy à Valéry : guerre et paix

Du côté de Jean Dutourd et de Louis Chevalier

La République des Lettres

Revivre l’Antique est devenu, mais de plusieurs manières opposées, un projet et un programme pour l’Europe moderne

Guerre et Paix en devenir

Le nouveau monde de Watteau dans un Royaume en paix

[Première rencontre avec le singulier comte de Caylus]

Au Maroc, 1932-1945

Télémaque, physiocrate du « Siècle de Louis XV » et la maudite soif de l’or

La guerre et les guerriers

Un lieu commun fécond : les caractères nationaux de l’Europe

Charles de Gaulle et John Milton allégoristes

Arts et politique dans la France de Louis XV

[Il est temps de pencher du côté du bonheur]

Un grand esprit au service de la monarchie : l’abbé Jean-Baptiste Du Bos, 1670-1742

L’abbé Du Bos, historien de la monarchie absolue

Du « grand goût » à la gloire du « roi de guerre » au « petit goût » au service du bonheur des particuliers

Littérature, arts, histoire et bon usage critique du lieu commun

Pacifisme et bellicisme fusionnels et réversibles

Catholiques et protestants

Richelieu et le concert européen

Énée, le guerrier en grand deuil

Deuil d’Énée le guerrier en action, deuil de Charlus le guerrier à la retraite

L’Énéide, poème de la guerre nécessaire et néanmoins horrible

La seconde fondation de Rome et la fin de la République

L’Iliade : les roitelets grecs ligués contre la grande famille princière de Priam qui se croit à l’abri dans les murailles de Troie

Résilience de l’Iliade, poème des origines

Tolstoï, un Homère russe

De l’amitié entre grandes âmes

Winckelmann et Caylus sublimes opsimathes

Travaux et jours de Caylus

Initiatives éditoriales de Caylus

[Winckelmann versus Caylus]

[De Poussin à David]

[Les peuples heureux n’ont pas d’histoire]

[Les voies insolites du retour à l’Antique, Sociétés des Lazzis et du Bout du Banc]

Louis XV, roi sans divertissement ?

Caylus et Quélus

[Momus chez les amis de saint Augustin et de la vérité]

Paul Valéry chez Degas

[Mon Caylus]

[Le bouclier d’Achille]

Aristophane

Érasme

[Fructus belli]

[Rubens et l’infortunée Europe]

[Vélasquez et la gloire militaire]

Versailles

Louis XIV en ses décors

La Conjuration de Cellamare

L’abbé de Véri

Le siècle de Télémaque

Fénelon et Barthélemy : de la politique chrétienne à la pratique du « pur amour »

Les Aventures de Télémaque ou l’éducation d’un futur roi « absolu »

1698, le camp de Compiègne

La folle maladie du désir

[Description de tableaux et thérapeutique]

[Télémaque et les beaux-arts]

[Variations sur les convictions de Mentor]

[Mystique et politique]

Conférences d’Issy et condamnation des Maximes des saints

Éducation des princes, éducation d’un prince

[Qu’est-ce que le goût ?]

[Précepteurs entre guerre et paix]

[Le Petit Concile]

[Le plafond du salon d’Hercule]

Boucher, Watteau, Oudry et les paravents de Voré

[Jeanne Poisson, une roturière d’exception]

Madame de Pompadour

Querelle allégorique entre les deux « siècles », celui de Louis XIV et celui de Louis XV, organisée par Caraccioli

Bricaire de La Dixmerie et Caraccioli

Une hégémonie culturelle en déclin

[« J’ai trop aimé la guerre »]

André Dacier

1714, réveil de la Querelle des Anciens et des Modernes

Pacifisme fénelonien

[Le grand goût français]

Jean Charles de Folard

Jean Charles de Folard et le comte Anne Claude de Caylus, originaux parallèles

[Un nouvel avenir de vertu et de victoires]

Chateaubriand et la République américaine

Frédéric II

[Lumières philosophiques, Lumières militaires]

[Clausewitz]

[Tolstoï]

[La Terre dévastée]

Vassili Grossman, Vie et Destin, 1960-1980



Repères chronologiques

Index

