Michel Fize

De l’Abîme à l’Espoir. Les années folles du mondialisme (1945-2020)

Mimésis

ISBN : 9788869762505

206 p.

18,00 €

PRÉSENTATION

Individualisme vaut mieux que collectivisme (totalitaire), libéralisme vaut mieux que socialisme (d’État), démocratie vaut mieux que dictature (personnelle). Mais les grands principes ­finissent toujours par être pervertis. L’individualisme est devenu égoïsme et autoritarisme, le libéralisme aliénation et domination des plus humbles, la démocratie « démocratisme ». Nous devons passer d’un « individualisme de la marchandise » à un « individualisme de la liberté » qui retisse le lien social avec les autres, fasse que nous soyons à nouveau ensemble, et pas simplement côte à côte.

Michel Fize est sociologue. Il a mené toute sa carrière au CNRS (1983- 2016), spécialisé sur les questions d’adolescence, de jeunesse et de famille. Il a parallèlement été conseiller municipal (1995-2001) et conseiller régional d’Île-de-France (2014-2015) et est un ardent défenseur de la cause animal. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages.