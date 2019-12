Mary et Charles Lamb, Les Contes de Shakespeare

Traduit par : Florient Azoulay

Illustrations de : Benjamin Van Blancke

Avec la contribution de : Isabelle Doré

Les Belles Lettres, 2019

*

21 EUR

304 p.

EAN13 : 9782251450377

*

DESCRIPTION :

Au début du XIXe siècle, Mary et Charles Lamb entreprirent d’adapter sous forme de contes l’ensemble des tragédies et des comédies de William Shakespeare. Le succès immédiat que connut ce recueil étonna les auteurs, qui l’avaient écrit en hommage au génie du dramaturge élisabéthain, et dans le but d’encourager les jeunes lecteurs à lire ses chefs-d’oeuvre, à développer leur imagination et à renforcer leur vertu. Aujourd’hui encore, toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons d’Outre-Manche découvrent grâce à ces contes pleins de magie, de poésie, de mort, de folie, d’amour et de rire les célèbres héros shakespeariens, qu’ils soient tragiques comme Hamlet, Ophélie, Othello, Desdémone, Roméo et Juliette, ou drôles et merveilleux comme Ariel, Puck, Obéron ou Titania.



Les Contes de Shakespeare n’avaient pas été traduits intégralement depuis plus de cent cinquante ans. Cette nouvelle version française restitue la langue magnifique, aussi baroque que romantique, qui caractérise cette rareté littéraire devenue un classique en Angleterre.

Voir le site de l'éditeur...