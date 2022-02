Malgré sa massification dans la plupart des domaines d'activité, le numérique questionne toujours spécialistes et chercheurs. Ainsi, alors que les pratiques numériques sont supposées être démocratisées, pourquoi l'aisance dans la lecture et dans l'écriture numériques demeure bien souvent l'apanage des classes aisées et cultivées ainsi que des jeunes, dont les compétences en littératie varient sensiblement selon leur origine sociale ? De même, comment se hiérarchisent les usages différenciés du numérique ? Voici des questions auxquelles cet ouvrage répond en présentant les travaux de sociologues de l'éducation, de la lecture et de la culture, qui analysent différentes formes de littératie numérique.

Ils montrent que l'origine sociale demeure la variable fondamentale pour la maîtrise du numérique en général et des compétences en littératie en particulier, reproduisant dans le domaine du numérique les inégalités sociales, éducatives et culturelles, voire les amplifiant. Mais d'autres variables apparaissent déterminantes pour une réelle démocratisation du numérique : l'influence de la sociabilité comme formation informelle ou l'assiduité de la pratique.

avec le soutien du LAMES-UMR 7305-CNRS et de la fondation A*MIDEX d'Aix-Marseille Université

SOMMAIRE (voir la table des matières)

Lire l'introduction...

Les pratiques numériques en milieu populaire

La médiation numérique. De la structuration d'un champ en tension entre enjeux sociaux et intérêts économiques

Trois hypothèses autour du code informatique et son enseignement en France. Nouvelle discipline, rupture paradigmatique ou langage technique ?

L'usage du numérique par les lycéens à travers l'exemple de la plateforme pédagogique PRONOTE

Cultures, classes, connexions. Le numérique a-t-il bouleversé les hiérarchies culturelles ?

Lire au format numérique. Vers de nouvelles pratiques de lecture ?

Critiques profanes et critiques savantes de textes littéraires sur Internet. Deux ouvrages de Patrick Modiano au prisme de leurs commentaires sur Amazon et sur Babelio

Engagement des wikipédiens et réglementation de Wikipédia. Quels récits pour quelle politique ?

Les trois temps festivaliers rendus visibles par l'observation des pratiques numériques. Étude de cas : les pratiques des publics du festival des Rencontres Trans Musicales de Rennes

Mohamed Dendani est maître de conférences au département de sociologie et chercheur au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, Aix-Marseille Université, CNRS). Ses travaux se situent dans le champ de la sociologie de l'éducation et de la sociologie de la lecture.

Fabienne Soldini est chargée de recherches au CNRS, membre du Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST, Aix-Marseille Université, CNRS). Sociologue de la littérature et de la lecture, elle est aussi rédactrice en chef de la revue Sociologie de l'art.