Marilli de Saint-Yves,

Ces Messieurs du sens interdit

suivi de L'Amour défendu (1933) de Jacques de Gailleul (1934)

Présentation et dossier par Jean-Marc Barféty.

GayKitchCamp éditions, 2021

370 p. — 25 € — ISBN 9782490454044

1925-1930. Le Select vient d'ouvrir à Montparnasse. Il est rapidement adopté par des androgynes se donnant une allure d'artistes. Jean Cocteau s'est converti et Maurice Sachs porte la soutane. Maryse Choisy a passé Un mois chez les filles. Le mondain Sacha Bernard, ami de Proust et de Montesquiou, a créé le cercle Les Heures littéraires où se croisent quelques écrivains et homosexuels aujourd'hui oubliés. Dans ce Paris élégant et mondain, parfois littéraire, quelques « éphèbes » se cherchent, s'aiment, se détestent, se trouvent. Ils vont s'encanailler dans un bal de la rue de Lappe. Ils croisent des personnages d'Alec Scouffi au Clair de Luneà Pigalle. Ils fréquentent des bars ou des salons de thé à « la clientèle spéciale ». Marilly de Saint-Yves, observatrice à l'œil aiguisé, regarde mais surtout caricature cet univers dans ce roman à clés publié en 1933, qui est aussi un plaidoyer chaleureux et attaché pour l'amour « au-dessus des préjugés et des chaînes » .

Dans un dossier nourri et dense, cette édition s'est attachée à déchiffrer les nombreux pseudonymes et à faire revivre les personnes et les lieux qui se cachaient derrière. C'est une contribution à la connaissance de cette sous-culture homosexuelle parisienne des années 1925-1930 qui se trouve ainsi enrichie par l'évocation de nouveaux acteurs et de nouveaux lieux. — Jean-Marc Barfety

Passionné par les enjeux de mémoire et d'archivage de la culture homosexuelle, Jean-Marc Barféty constitue une collection d'ouvrages et de documents sur l'homosexualité qu'il partage sur un blog : bibliotheque-gay.blogspot.com. Il a été l'éditeur scientifique d'un recueil de poèmes rares et introuvables de Guy Lévis Mano, Les Éphèbes (1924), QuestionDeGenre/GKC (2018). Avec cette publication, il poursuit ce travail de mise au jour de textes oubliés de la culture homosexuelle de l'entre-deux-guerres, notamment avec la prochaine livraison d' Adonis bar (en réalité la Petite chaumière) de Maurice Duplay (1928) ,

