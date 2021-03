Peinture et philosophie

Marc de Launay

Cerf éd., Collection Passages, mars 2021

176 p. — 18,00€ — ISBN : 9782204142113

L’image vaudrait-elle moins que le concept ? La peinture, si matérielle, serait-elle inférieure à la philosophie, si abstraite ? Un tableau ne servirait-il au mieux qu’à illustrer une thèse ?

Et si c’était en fait tout l’inverse ? Si c’était, à l’opposé, le façonnage de l’idée qui constituait la matière du travail pictural ? Et si, au contraire, c’était le tableau, non pas la thèse, qui contribuait le plus directement à modifier notre perception du monde, notre relation au monde ?

Décryptant une dizaine d’oeuvres magistrales qui couvrent du début de la Renaissance à la fin du Baroque, Marc de Launay nous entraîne dans une fantastique redécouverte, inattendue et exaltante, du lien intrinsèque entre la vue et la pensée. Et nous montre, de manière lumineuse, pourquoi et comment l’émotion esthétique n’engage pas simplement le goût, elle intervient dans la discussion philosophique. Faisant de Dürer, Rubens, Rembrandt, nos contemporains d’étude et nos compagnons d’éveil, voici un livre de philosophie pour tous intensément jubilatoire. Une leçon sur l’art de regarder

Philosophe, chercheur au CNRS, enseignant à l’ENS-Ulm, traducteur des philosophes et poètes allemands, d’Emmanuel Kant à Rainer Maria Rilke et d’Edmund Husserl à Peter Handke, Marc de Launay dirige l’édition des oeuvres de Nietzsche dans « La Bibliothèque de La Pléiade ».

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet article :

"Quand le pinceau enfante l'idée", par Stéphane Briand (en ligne le 27 avril 2021).