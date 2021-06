La Ville entrelacs. Littérature, histoire, peinture

Dirigé par : Maria da Conceição Coelho Ferreira , Philippe Meunier , Ralf Zschachlitz

Presses Universitaires de Lyon, 2021

204 p.

18 EUR

EAN13 : 9782729712501

Façonnées par l’histoire, les villes sont en constante évolution, comme les sociétés qui les habitent, les transforment et qui sont en retour transformées par elles : des quartiers disparaissent, des populations se déplacent, des constructions voient le jour. Par la force des choses, les réseaux qu’abritent ces espaces urbains se modifient aussi ; des liens se resserrent, d’autres se distendent. Dans ce paysage en mouvement, l’artiste doit trouver sa place. Comment l’écrivain ou le peintre réussit-il à rendre compte de ces changements ? De quelle façon l’environnement de l’artiste influence-t-il son œuvre, et de quelle façon l’artiste influence-t-il à son tour son environnement ?

À travers l’étude d’œuvres picturales et littéraires – de Louis Aragon, Graham Swift, Alfred Döblin, etc. –, cet ouvrage ­alimente la réflexion sur la ville et ses représentations. Dans une approche pluridisciplinaire (analyse littéraire, histoire, esthétique) balayant différents lieux (Europe, Asie, Amériques) et différentes époques, les auteurs cherchent à démêler les écheveaux de ces entrelacs topographiques, historiques, narratifs et humains, qui ne sont, bien souvent, que le reflet de notre quête d’identité.

Maria da Conceição Coelho Ferreira est maîtresse de conférences en portugais à l’Université Lumière Lyon 2. Elle a codirigé l’ouvrage Constructions comparées de la mémoire : littérature et cinéma post-traumatiques de 1980 à nos jours (Hermann, 2018).

Philippe Meunier est professeur de littérature espagnole à l’Université Lumière Lyon 2 où il dirige l’école doctorale lettres, langues, linguistique et arts (3LA).

Ralf Zschachlitz est professeur en études germaniques à l’Université Lumière Lyon 2. Il est l’auteur de « Épiphanie » ou « illumination profane » ? L’œuvre de Peter Handke et la théorie esthétique de Walter Benjamin (Peter Lang, 2000).

