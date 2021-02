Marion Colas-Blaise, Gian Maria Tore (dir.)

« Re- ». Répétition et reproduction dans les arts et les médias

Mimésis

ISBN : 9788869762451

642 p.

40,00 €

PRESENTATION

La question de la reproduction technique obsède la modernité. Mais, en vérité, elle relance une question plus ancienne et mal aimée­ : celle de la répétition. Simuler, copier, doubler, redire… On doit encore affirmer l’intérêt de tels gestes, mais aussi leur diversité. Plus que jamais, on voit proliférer aujourd’hui non seulement les reprises et les réappropriations dans tout art et tout média, mais aussi les reformatages et les retransmissions, les relocalisations et les réexpositions. Les arts – à l’ère de leur médiatisation exponentielle – et les médias – à l’ère de la possibilité de création diffuse­ – semblent devenir un vaste chantier d’archivage et de partage, de transformations et de réactualisations. ­Approché sous différents angles, le «­re-­» peut ainsi révéler ses multiples facettes.

Gian Maria Tore est spécialisé en sémiotique et en arts et médias. En 2019, il a codirigéComprendre la mise en abyme. Arts et médias au second degré.

Marion Colas-Blaise est spécialisée en linguistique et en sémiotique littéraire et visuelle. En 2019, elle a codirigé «La communication à l’épreuve du geste numérique», MEI – Médiation et Information, n° 47.

Ensemble, ils ont dirigé L’énonciation aujourd’hui. Un concept clé des sciences du langage (2016) et Parlons musée! Panorama des théories et des pratiques (2014).