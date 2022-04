L’Imagination créatrice de l’acteur est le complément indispensable du classique Être acteur, devenu un texte de référence.

Chekhov y précise son enseignement, développe certains aspects scéniques de l’interprétation, insiste sur l’importance primordiale de l’imagination de toute création artistique, démontre enfin son rôle-clé dans toute construction vraie d’un personnage. Il propose une trentaine d’exercices et des explications plus approfondies sur la psychologie du geste et l’équilibre nécessaire du tempo intérieur et extérieur.

L’Imagination créatrice de l’acteur s’adresse non seulement aux comédiens, enseignants, metteurs en scène et réalisateurs, mais également à tous ceux qui aspirent à extérioriser le meilleur d’eux-mêmes professionnellement ou à titre privé.