Martine Bouchier, Dominique Dehais

Art et esthétique des luttes. Scènes de la contestation contemporaine

Métis Press

ISBN:978-2-940563-65-4

128 p.

26,00 CHF

PRÉSENTATION

Les manifestations publiques de lutte contre le racisme, les féminicides, les disparitions, les emprisonnements, les discriminations, mais aussi de résistance aux gouvernements corrompus et autoritaires, s’appuient toutes sur une esthétique dont le principe est de montrer plus que de dire. Perturbant l’ordre du théâtre politique, ces mouvements sociaux investissent les lieux mêmes où s’affiche le pouvoir pour mieux en contester la suprématie.

Cet ouvrage montre comment, à l’échelle internationale — en Europe, en Argentine, au Venezuela, au Mexique, en Tunisie, en Palestine, aux Comores ou encore aux États-Unis —, les manifestations et revendications politiques de citoyens ordinaires font de l’esthétique un vecteur des instances contestataires à travers des artefacts ou des performances dans l’espace public et médiatique. Leur puissance expressive spatialise et théâtralise les manifestations, les mouvements de foule et les occupations. L’artivisme s’intègre alors à la dynamique de la lutte, et participe d’un système commun qui incite à questionner le rôle de l’art dans l’esthétique des luttes.

Avec les contributions de Badroudine Abdou Nouhou, Wafa Abida, Dominique Berthet, Martine Bouchier, Dominique Dehais, Bernard Haumont, Sonja Kellenberger, Baptiste Mongis, et Yaneira Wilson.

Postface de Yves Michaud

SOMMAIRE

OUVERTURE

Une esthétique sans art ni beauté | 11

Martine Bouchier

ARTIVISME

L’artivisme au carrefour de l’art et des luttes | 25

Dominique Berthet

De l’artivisme en Argentine | 31

Baptiste Mongis

HÉROS ET COLLECTIFS

L’esthétique des luttes contemporaines comme expérience:

détournement, performance et zone autonome temporaire | 49

Sonja Kellenberger

Venezuela: l’opposition manifeste en image, esthétique et storytelling | 59

Yaneira Wilson

ACTIVISME ET CENSURE

Des batailles à front renversé? Comment des luttes identitaires s’opposent aux expressions artistiques | 73

Bernard Haumont

Activisme et revendication artistique aux Comores (2001-2014):

les crispations autour de la souveraineté de Mayotte | 81

Badroudine Abdou Nouhou

POLITIQUE ET REPRÉSENTATIONS

Lutte et représentation | 93

Dominique Dehais

De l’art comme mot d’ordre (politique) | 101

Wafa Abida

Postface de Yves Michaud | 111

Bibliographie

Auteurs

Crédits