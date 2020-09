Le théâtre de Maurice Maeterlinck

Monique BORIE

Ides et Calendes, 2020

*

128 p.

10 EUR

ISBN: 978-2-8258-0281-6

*

DESCRIPTION :

Maurice Maeterlinck, au même titre que Henrik Ibsen, Anton Tchekhov ou August Strindberg, fait partie des grands dramaturges : tous contribuèrent à transformer la conception du drame.

L’influence de Maurice Maeterlinck dans l’histoire du théâtre du XXe siècle s’est exercée à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Elle a notamment nourri les recherches de Meyerhold et de Kantor. Aujourd’hui, de Claude Régy à des metteurs en scène de la nouvelle génération, on voit s’opérer la redécouverte de cette œuvre.

Auteur de pièces aussi fameuses que L’oiseau bleu ou Pelléas et Mélisande, Maeterlinck fut une figure emblématique du mouvement symboliste. Son écriture théâtrale ne saurait être dissociée de ses essais que traverse la référence à la pensée mystique et à la tradition ésotérique – une référence centrale chez les artistes symbolistes.

Contre le naturalisme, Maeterlinck revendique aussi pour le théâtre la nécessité poétique de tracer le chemin « de ce qu’on voit à ce qu’on ne voit pas ». Cette ouverture à l’invisible est la clef de son univers dramatique – la question du voir, avec ses pouvoirs et ses limites, devient centrale.

L’espace de son théâtre n’est autre que cet espace d’où est porté ce regard aux frontières du visible, un espace humain au bord de la mort et où seul importe ce qui traverse les âmes.



Monique Borie a enseigné de nombreuses années à l’Institut d’Etudes théâtrales de la Sorbonne nouvelle avec pour domaine spécifique de recherche l’approche anthropologique du théâtre. Elle a publié notamment Mythe et théâtre, une quête impossible chez Nizet, Antonin Artaud ou le retour aux sources, une approche anthropologique chez Gallimard et Le fantôme ou le théâtre qui doute chez Actes Sud. Elle a par ailleurs consacré des études aux œuvres de Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba. Elle prépare actuellement une publication consacrée au théâtre dans son rapport à la sculpture.

