On sera sans doute déçu si l'on cherche au XVIIe siècle les prémisses d’une éthique animale. Les « bêtes brutes », comme on les appelle alors, sont exclues de la sphère des obligations, et pas seulement par quelques cartésiens mécanistes. De nombreux auteurs soutiennent que les bêtes sentent, ou qu’elles ont une âme qui n’est pas trop différente de la nôtre, ou encore qu’elles sont dotées de raison, les prenant parfois même comme point de comparaison afin de rabaisser l’orgueil humain. Nombreux sont ceux qui s’indignent de la cruauté à leur égard, et d’autres vont jusqu’à leur reconnaître des droits. La diversité des positions, des représentations et des arguments coïncide donc assez rarement avec les accusations adressées de nos jours à l’âge classique. Tous ne sont pas cartésiens, et la « théorie » de l’animal-machine est peut-être un petit peu plus que l’effet d’un préjugé. Aucun pourtant n’envisage de lien éthique, moral ou juridique avec les bêtes. Paradoxalement, les plus affranchis de tout anthropocentrisme leur accordent des droits, mais affirment le plus radicalement l’absence de lien éthique avec les bêtes. Lire ces œuvres d’un autre âge à l’aune d’une question qu’elles ne pouvaient pas formuler permet d’inquiéter les évidences qui sont les nôtres, et d’y trouver des ressources pour poser et résoudre des problèmes qui n’étaient pas les leurs.

SOMMAIRE

Introduction

Marine Bedon et Jacques-Louis Lantoine

Partie I. Des machines qui crient

Le cartésianisme en question

Chapitre 1

Le cartésianisme et les bêtes

Du sens commun à la communauté des sensibles

Solange Gonzalez

Chapitre 2

Malebranche, Leibniz et la question des animaux

Pauline Phemister

Chapitre 3

Des clercs opposés à Descartes

Éric Baratay

Chapitre 4

Tirer sur la corde

Douleur et vivisection animales à l'âge classique

Raphaële Andrault

Partie II. Des frontières inquiétées

Analogies et métamorphoses

Chapitre 5

Le sexe des mœurs

Éthique animale et éthique humaine chez Cureau de la Chambre (1594-1669)

Marie-Frédérique Pellegrin

Chapitre 6

L'animal supérieur à l'homme : de la fiction à la réalité

Cyrano de Bergerac et le Theophrastus redivivus

Nicole Gengoux

Chapitre 7

Hommes et animaux dans les contes de fées : une éthique transgenre ?

Christine Rousseau

Partie III. Pas de pitié pour les bêtes

Un droit réciproque de s’entre-dévorer

Chapitre 8

L’homme et l’animal chez Hobbes : une éthique sans pactes ?

Francesco Toto

Chapitre 9

Les animaux ont-ils le droit de nous manger ? Spinoza, l’usage de la nature et l’éthique animale

Pierre-François Moreau

Chapitre 10

Spinoza et l’animal : enquête sur les prémisses d’une éthique animale à l’âge classique

Jollene Moussavou

Chapitre 11

L’éthique peut-elle être animale ?

Ariel Suhamy

Partie IV. Fondations paradoxales

Usages contemporains de l’âge classique

Chapitre 12

S’abêtir pour servir… La cause des bêtes ?

Une actualisation de Pascal

Margaux Dubar

Chapitre 13

Pour l’amour des bêtes ?

Amor intellectualis Dei et valeur intrinsèque chez Spinoza et Arne Naess

Marine Bedon

Bibliographie sélective

Index