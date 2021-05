Manola Antonioli, Florian Bulou Fezard (dir.)

Entre les lignes. Anthropologie, littérature, arts et espace

Mimésis

ISBN : 9788869762550

202 p.

18,00 €

PRÉSENTATION

L’intitulé de cet ouvrage s’inspire du projet de linéalogie de l’anthropologue britannique Tim Ingold. Dans Une brève histoire des lignes, il se propose, en effet, d’explorer l’espace commun entre plusieurs activités théoriques et pratiques, apparemment très éloignées, en posant les fondements d’une « anthropologie comparée de la ligne ». Comme Ingold, nous choisissons donc de nous situer dans l’espace de l’in-between, afin d’essayer de tisser les fils qui se nouent entre l’écrit et l’espace, les textes et l’architecture.

Manola Antonioli est docteure en philosophie et sciences sociales de l’EHESS-Paris et HDR en esthétique (architecture). Elle est actuellement professeure de philosophie à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette et chercheuse au sein de l’UMR LAVUE 7218 CNRS. Derniers ouvrages publiés : Saturations. Individus, collectifs, organisations et territoires à l’épreuve (avec Guillaume Drevon, Luc Gwiazdzinski, Vincent Kaufmann et Luca Pattaroni, 2020) ; Biomimétisme. Sciences, design et architecture (2017) ; Machines de guerres urbaines (2015) ; Paysage variations (avec Vincent Jacques et Alain Milon, 2014) ; Théories et pratiques écologiques (2013).

Florian Bulou Fezard est diplômé en architecture (ENSA Paris-La Villette) et en design (École Boulle), doctorant en philosophie esthétique à l’Université Paris-Nanterre (HAR EA 4414). Il travaille sur les interférences entre espaces architecturés et espace littéraire, sur les tensions produites dans le processus d’écriture par le design graphique. Articles parus : « Écriture et architecture : en premier lieu, la nécessité d’occuper l’espace » (La recherche dans les écoles d’architecture, 2019) ; « Espaces textuels, emprunts d’architecture » (Les cahiers Linguatek – Espace et Langage, 2019).