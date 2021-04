Mateo Alemán, Guzmán De Alfarache

Édition et traduction de Monique MICHAUD

Orbis Tertius, 2021

*

65,00 €

ISBN 978-2-36783-173-2

2 volumes en coffret – Vol. 1 : 386 p. / Vol. 2 : 438 p.

*

Chef-d’œuvre de la prose du Siècle d’or espagnol, la « confession » de Guzmán de Alfarache, traduite dès l’origine et à maintes reprises en de nombreuses langues, nous revient dans une toute nouvelle version française.

Une introduction claire et très documentée la replace dans son contexte, brossant à grands traits, entre ombres et lumières, l’histoire de son auteur, Mateo Alemán, et de son siècle, dont les mœurs constituent la matière de cette « fable » destinée à faire advenir « le bien commun » au moyen du récit exemplaire du Pícaro repenti.

En embrassant d’un même mouvement théologique et moral les champs économique, politique et social, cette histoire vieille de quatre siècles et plus, nous parle encore aujourd’hui, d’autant que Monique Michaud – sans déroger à la fidélité de traduction dont elle ne cache pas les difficultés – sait, d’une plume alerte, lui rendre actualité et vivacité et permettre à chacun d’y entrer de plain-pied.

