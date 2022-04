Une pensée de la binarité a produit, partout, des rapports de domination en même temps que des frontières figées. Or, les rapports de domination exercés sur le monde sont aujourd’hui plus souvent envisagés comme la raison de sa perte. Dans ce contexte déstabilisant, entraînant de grandes inquiétudes, l’anthropologie apparaît comme une science providentielle.

Nous proposons de considérer la question trans au sein de situations où se rejouent et parfois se défont les binarités. Les phénomènes de passing de classe et de race ont ainsi contribué à remettre en cause les classifications et leurs limites, jusqu’au principe même de leur normativité.

Terrain limite des « identités frontalières » (Miano), la question trans ouvre ainsi l’horizon d’une épistémologie nouvelle, qui est aussi une politique : celle de l’errance et de l’incertitude contre la fixité et la racine.

Ce numéro de Monde commun analyse les incertitudes de la race et du genre, les dédramatise et les replace dans un débat public plus large et nécessaire sur les frontières.

Édito : Michel Agier et Mélanie Gourarier

Grand entretien : Leonora Miano

Dossier :

- Pascale Absi : Identités à la carte. Transitionner comme femme (et) indigène en Bolivie

- Emmanuel Beaubatie : Aux frontières du genre. Non-binarité et transformations de l’ordre sexué

- João Gabriel : L’impossible transition. Devenir un homme noir

- Solène Brun : « Passer » pour blanc. L’exemple des personnes non blanches élevées par un ou des parent(s) blanc(s)

Portfolio : Dessins queer de Kelsi Phung

Si loin si proche : Rogers Brubaker, L’affaire Dolezal : race, genre et micropolitique de l’identité

Prise de parole : Marjolaine Unter Ecker, Ce que la littérature fait aux frontières et ce que les frontières font à la littérature. L’exemple d’Afropéa

Faire de l’anthropologie : Rodrigo Parrini, Ethnographie et trahison. Une anthropologie du désir