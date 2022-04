Actes du colloque de la rue d’Ulm (novembre 2019)

Avec ce colloque consacré à son œuvre, de L’Inventaire du vitrail (1983) au Roman inépuisable (2020), en passant par Les Sept Noms du peintre (prix Médicis 1997), Philippe Le Guillou rejoint le petit nombre d’auteurs contemporains accueillis dans Les cahiers de la nrf. Admirateur d’André Breton et de Julien Gracq, qu’il a longuement fréquenté ainsi que Michel Déon, proche de Patrick Grainville, fasciné par les artistes, les arcanes et les rituels du pouvoir, il est le romancier de « l’élan et du vertige », de l’imaginaire et de l’initiation.

En novembre 2019, un colloque s’est tenu rue d’Ulm pour la première fois autour de Philippe Le Guillou. Organisé par Luc Vigier, il a réuni une quinzaine de chercheurs, d’écrivains, d’amis et d’artistes, parmi lesquels Daniel Oster, Claudine Glot, Yves Doaré, Jean-Loup Champion, Alexandre Postel ou Luc Fraisse, dont on retrouve ici les contributions. Ils éclairent et guident le lecteur dans une œuvre prolifique organisée de manière cyclique : le cycle breton, celtique et arthurien, le cycle des papes, les cycles autobiographique, pictural, parisien, les cycles des essais, de l’image, de la politique, et enfin le cycle de la foi et du religieux.

