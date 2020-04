Loula Abd-elrazak et Valérie Dusaillant-Fernandes,

La répétition dans les textes littéraires du Moyen Âge à nos jours,

New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien: Peter Lang, 2020,

collection "Studies on Themes and Motifs in Literature", 2020.

272 p. — EAN13 : 9781433158155.

Non nova, sed nove, ce proverbe latin, qui signifie « pas du nouveau, mais de nouveau », invite à voir la répétition comme une finalité à part entière. La vie est elle-même une perpétuelle répétition. Paradoxalement, la seule expérience qui n’a aucune chance de se répéter, c’est la mort. Est-ce dire que la répétition est partie prenante de la vie et, par ricochet, de l’imaginaire ? Mais quelles sont les modalités de la répétition dans les textes littéraires ? En tant que procédé de création, de quelles manières la répétition fonctionne-t-elle ? Quelle est l’intentionnalité de la répétition ? Cet ouvrage collectif comprend seize études qui explorent ces questionnements en proposant des analyses interdisciplinaires, longtemps attendues, de la répétition sur quatre périodes de l'histoire: le Moyen Âge, l’Ancien Régime, les époques moderne et contemporaine. Cette approche diachronique permet d’explorer les constances stylistiques, les variations, les reprises et les innovations. Les différentes perspectives des auteurs, guidées par leurs domaines d’expertise respectifs, créent une synergie qui stimule la réflexion autour de la notion de la répétition dans les textes français et francophones.

Table des matières

Introduction

Loula Abd-elrazak et Valérie Dusaillant-Fernandes

Chapitre 1. Compulsion et répétition dans les fabliaux

Alain Corbellari

Chapitre 2. La répétition dans Anseïs de Carthage: entre innovation et tradition

Floriana Ceresato

Chapitre 3. Une répétition en train de disparaître: la senefiance dans les textes sur la nature aux XIIe et XIIIe siècles

Marija Panić

Chapitre 4. Répétition poétique et exposition typologique chez un auteur célestin du XVIe siècle en France: le De purissimo virginis Mariae conceptu de Denys Lefebvre

John Nassichuk

Chapitre 5. Répéter pour convaincre. Usages polémiques de la répétition dans les libelles de la Ligue parisienne (1585–1594)

Alexandre Goderniaux

Chapitre 6. Poétique pascalienne de la répétition

Stéphane Cermakian

Chapitre 7. La répétition dans les longs romans majeurs du XVIIe siècle (1600–1670)

Ludivine Le Chêne

Chapitre 8. La répétition productrice du sacré: sens, translation, réécriture

Walid El Khachab

Chapitre 9. À l’ombre de soi-même: quand Dumas revisite l’œuvre dumasienne

Nicolas Gauthier

Chapitre 10. Formes et enjeux de la répétition chez Albert Camus, en résonance avec Gilles Deleuze

Linda Rasoamanana

Chapitre 11. Entre délire et simplicité: la répétition dans le style d’André Baillon

Maria Chiara Gnocchi

Chapitre 12. « Si tu t’imagines, fillette, fillette, si tu t’imagines »: refrains et autres répétitions dans l’œuvre de Monique Bosco

Catherine Khordoc

Chapitre 13. Le père endeuillé dans la littérature française du XXIe siècle: les rites et la prière au service de la quête de l’enfant défunt

Krysteena Gadzala

Chapitre 14. Rejouer sa vie: la métalepse de l’auteure dans L’avenir de Camille Laurens

Caroline Lebrec

Chapitre 15. Du recyclage culturel: la figure du médecin canadien Norman Bethune, entre récit biographique et fictionnel

Adina Balint

Chapitre 16. Formes de la répétition dans les dramaturgies de Caya Makhélé, Koffi Kwahulé et Kossi Efoui

Sylvie Ngilla-McGraw