La Revue des lettres modernes

Revue dirigée par Patrick Marot, Philippe Antoine, Christian Chelebourg,

Julien Roumette, Jean-Yves laurichesse et Llewellyn Brown

No2020 – 5 série Minores XIX-XX, no2

Une écrivaine parmi des hommes

Sous la direction de Thierry Poyet

Sommaire

T. Poyet, «Introduction» – A. Piantoni, «“Et mon front couronné s’appuie au front du Temps”. Trajectoire poétique de Louise Colet» – É. Le Calvez, «Louise Colet et les conseils de Flaubert» – T. Poyet, «De quelques éléments de facticité dans le roman coletien» – R. Sternke, «L’ironie romantique en France. Essai sur La Jeunesse de Goethe de Louise Colet» – M. V. Hernández Álvarez, «La Servante et l’éducation des femmes. Louise Colet, une romantique dans le réalisme social» – J. Guitard-Morel, «Une biographie d’Émilie du Châtelet. Mettre les Lumières sur une femme de sciences et littérature» – A. Calderone, «Louise Colet, une dramaturge politique dans la presse» – É. Hamon-Lehours, «L’Italie des Italiennes. Tentative de constitution d’un panthéon féminin en Italie» – F. Colotte, «Deux mois d’émotions (1843). Entre itinérance mémorielle et scénographie auctoriale» – B. Urbani, «Louise Colet, une admiratrice enthousiaste de l’Italie du Risorgimento» – N. Bourguinat, «À l’épreuve des faits. Les Derniers Abbés, un récit anticlérical de Louise Colet» – L. C. Pimenta Gonçalves, «Louise Colet au Portugal ou l’histoire possible d’une réception» – G. Tison, «Louise Colet et l’enfance» – T. Poyet, «L’honneur et le courage d’une femme de lettres. Relire la lettre à Adolphe Guéroult de 1869»

Présentation

Louise Colet n’est restée dans la postérité littéraire qu’en tant que maîtresse de Flaubert alors qu’elle a composé une œuvre remarquée : de la poésie, des romans, des récits de voyage, des textes biographiques, des enquêtes historiques. Si elle a beaucoup écrit pour la presse en rêvant de diriger sa propre revue, elle a tenu aussi un salon littéraire très couru. Ainsi s’est-elle imposée en figure incontournable du monde littéraire.

Malgré de nombreux reproches – on incrimine son éclectisme et fait d’elle un simple bas-bleu –, Louise Colet a laissé une œuvre qui mérite d’être relue. Si l’écrivaine compte aujourd’hui au nombre des minores de son temps, elle n’en est pas moins une figure qui illustre avec beaucoup d’intérêt le XIXe siècle.