Imed Ben Salah (dir.), L'Olivier dans la pensée et la culture, Tunis, Association Tazammourt, 2022

L'Olivier dans la pensée et la culture recense les actes du colloque international sur l'olivier organisé par l'association Tazammourt à Djerba en Tunisie en décembre 2018. Il s'agit d'un ouvrage collectif composé de 25 articles variés écrits en trois langues (arabe, français et anglais) et touchant les quatre centres d'intérêts du colloque :

- L'olivier dans les religions

- L'olivier dans le patrimoine

- L'olivier dans la vie économique et sociale

- L'olivier dans les lettres et les arts