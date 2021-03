Littératures francophones : oralité et mondialités

Sous la direction de Laura Carvigan-Cassin

Honoré Champion, collection "Bibliothèque de littérature générale et comparée", 2021.

EAN13 : 97827453549990 —256 p. — 42 €

Corrélée aux ondulations de la mondialité, suffisamment continue et étendue pour que l’innombrable des voix puisse s’y entendre de manière éployée et simultanée, la langue nous dessine, nous définit, nous attache à un monde. Elle fertilise la pluralité esthétique, reflète ou diffracte la transmission de l’histoire, du passé et de la culture. Elle renouvelle les vocables, les sonorités et la prose et ouvre vers les mondes. Comment, dès lors, repenser l’oralité à l’aune de la mondialité ? Les littératures francophones offrent les réponses créatrices à cette question, selon leurs espaces propres, leurs exercices textuels, les rapports spécifiques de l’oral et de l’écrit qu’elles exposent. Ces réponses vont par des dichotomies, par des alliances langagières et culturelles diverses et paradoxales.

Laura Carvigan-Cassin est Maître de conférences en littératures française et francophone à l’université des Antilles. Elle a publié Sans Fards, Mélanges en l’honneur de Maryse Condé (Presses universitaires des Antilles, 2018) et de nombreux articles dans le champ littéraire caribéen (Revue de Littérature Comparée, Présence Africaine, Nouvelles Études Francophones, notamment).

