Référence bibliographique : Littératures Classiques, n° 104 : L'idée de monument et ses représentations à l'âge classique. Textes, voix, scènes, Presses Universitaires du Midi, 2021. EAN13 : 9782810707423.

Longtemps, le monument (le mot et la chose) n’a pas été seulement affaire d’architecture, de vastes proportions ou de patrimoine – mais de mémoire, toujours. De la Renaissance à la Révolution, la richesse sémantique de monumentum en latin a fondé dans la littérature, dans la pensée et dans les arts l’omniprésence du monument comme témoignage, tombeau, trace mémorielle (de quelque ordre qu’elle soit) entre passé et futur, présence de ce qui n’est plus, à la fois figure (image, objet) et parole (inscription, voix d’au-delà), asile des affects, ciment d’une communauté.

Les études réunies dans ce volume considèrent sous différents angles les représentations du monument à l’âge classique. Dans une culture héritière de l’Antiquité, le monument est à la fois sacralisé (dans la poésie) et dévalué (par la philosophie). Au croisement du religieux, du social et de l’esthétique, la notion de monument organise en profondeur rites et discours funèbres. Mais les textes eux-mêmes, se faisant temple ou mémorial, brouillent la distinction théorique entre document et monument. Les monuments enfin triomphent mis en scène et en voix (théâtre, opéra, musique sacrée).

SOMMAIRE

Jean-Philippe Grosperrin : Examiner le monument

Monument : le nom et l’idée

Françoise Berlan : Le mot monument à l’âge classique. Histoire d’une relatinisation

Christophe Imbert : « Rome de Rome est le seul monument ». Le sens du monument dans la tradition renaissante de la poésie des ruines de Rome

Fabrice Chassot : Entre mépris et passion du monument : Fontenelle, Falconet, Diderot

Monument et représentation funèbre

Pascale Chiron : Édifier le monument du roi en 1547

Jean-Philippe Grosperrin : L’oraison funèbre et ses monuments

Geneviève Cammagre : Diderot et les Projets de monument pour le dauphin

Le texte comme monument

Pauline Decarne : Les temples fabuleux de l’immortalité et leurs aménagements à l’âge classique

Philippe Chométy : Le philosophe au temple de Mémoire. Poèmes-monuments et inscriptions en vers à la gloire de Descartes

Laurent Susini : Le Mémorial de Pascal, texte monument

Images et scènes du monument

Bernard Teyssandier : « Des Mausolées qui volent » : Les Triomphes de Louis le Juste (1649)

Thierry Favier : Le motet à grand chœur (1660-1792) entre musique monumentale et monument de musique

Jean-Philippe Grosperrin : Le tombeau, la mémoire, et le reste : dramaturgies du monument dans la tragédie et à l’opéra