Littératures classiques 2020/3 (N° 103)

"La Mesnardière, un lettré de cour au XVIIe siècle"

Carine BARBAFIÉRI, Jean-Marc CIVARDI, Jean-Yves VIALLETON (coord.)

Presses universitaires du Midi, février 2021.

N° ISBN : 978-2-8107-0723-2 — 266 p.

Mis en ligne sur Cairn.info le 28/01/2021

ISBN 9782749268132

Hippolyte‑Jules Pilet de La Mesnardière (1616-1663) fut médecin, dramaturge, poète, traducteur, théoricien de la littérature. Il succéda à Tristan L’Hermite à l’Académie française en 1655. Il est connu aujourd’hui pour deux livres : un texte sur la maladie de la mélancolie, publié lors de l’affaire des possédées de Loudun (1635), et une poétique de la tragédie (1639), qui constitue une étape majeure de la construction de la doctrine littéraire classique. Mais aucune étude d’ensemble n’a été consacrée à cet auteur ; bien plus, une large partie de ses écrits reste à redécouvrir.

La présente publication réunit des études sur l’ensemble de l’oeuvre, certaines portant sur des aspects jusqu’ici complètement ignorés (poésie religieuse, poésie scientifique, traductions de Pline, relations de bataille et théorie de l’historiographie, etc.). Elle montre aussi ce qui en fait l’unité : fidèle au projet de Richelieu de fonder une littérature nationale à la fois moderne et héritière de l’Antiquité, La Mesnardière ne visait rien moins qu’à devenir le « législateur du Parnasse ». Ce numéro fera donc date dans le champ des études sur la littérature du XVIIe siècle français.

Lire l'introduction…

*

Sommaire

Lire sur Cairn…

Christian Biet, un littéraire sans frontières. Hommage

Consulter

Introduction

Jean-Yves Vialleton

Consulter

La Mesnardière médecin et savant

Mélancolie, pouvoir et vérité(s) autour de La Mesnardière

Stanis Perez

Résumé

La Mesnardière et les possédées de Loudun

Marianne Closson

Résumé

La Poétique

La Poétique de La Mesnardière et les théoriciens français contemporains

Bénédicte Louvat

Résumé

La Poétique de La Mesnardière et les passions tragiques : art oratoire, ornement poétique et mimèsis dramatique

Aurélia Sort

Résumé

La tragédie au prisme du genre. L’idée de masculinité d’après La Poétique de La Mesnardière

Sabine Chaouche

Résumé

Une tragédie pour le Louvre : La Poétique de La Mesnardière

Jörn Steigerwald

Résumé

Alinde

Un échec dans les règles : La Mesnardière et le pari d’Alinde

Frédéric Sprogis

Résumé

Alinde de La Mesnardière, ou les tentations tragi-comiques de la tragédie élégiaque

Hélène Baby

Résumé

Les Poésies

Un recueil fait-il œuvre ? La publication des Poésies de 1656

Béatrice Brottier

Résumé

La Préface des Poésies de 1656 : l’autre Poétique de La Mesnardière

Sandrine Berregard

Résumé

« Les roses parmi les épines ». La Mesnardière praticien et théoricien de la poésie scientifique

Philippe Chométy

Résumé

Les madrigaux des « Imitations Saintes » de La Mesnardière, entre mondanité et éternité

Claire Fourquet-Gracieux

Résumé

Textes en prose

Une éloquence enthousiaste : la paraphrase du Panégyrique de Trajan

Jérôme Lecompte

Résumé

« Donner l’immortalité à ces illustres événements ». Théorie et pratique de l’histoire chez La Mesnardière

Béatrice Guion

Résumé

Annexe

Le Caractère élégiaque

Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière, texte présenté et établi par Jean-Marc Civardi

Premières lignes

Bibliographie des écrits de La Mesnardière

Premières lignes

*

Voir la revue sur site de l'éditeur…