Linda Rasoamanana

Pratiques et imaginaires des mangroves de Mayotte dans les littératures francophones contemporaines.

Approche géocritique

Préface de Marie-Christine Cormier-Salem (IRD)

Paris, Pétra, collection "Des îles", 2020

Date de parution : 30/11/2020

180 p. — 20,00 € — ISBN : 9782847432718

Forêt marécageuse dont l’arbre emblématique est le palétuvier, la mangrove symbolise, dans la littérature antillaise, l’identité créole ouverte sur l’altérité et l’itinérance. Il en va autrement des textes et de l’imaginaire à Mayotte. Une île de l’archipel des Comores qui n’échappe pas à la problématique mondiale de sauvegarde des zones humides.

À partir d’un corpus ancien de recueils de croyances, proverbes et contes, mais aussi (et majoritairement) de textes contemporains d’auteurs ayant vécu, travaillé ou séjourné à Mayotte, cet essai analyse l’évolution des représentations sociales des mangroves de l’île. Le choix d’une approche géocritique se justifie par son postulat (l’existence d’interactions entre les lieux référentiels et leurs représentations dans les discours littéraires, inclus dans un réel élargi) et par sa pertinence multifocale (croiser textes et regards endo-, allo- et exogènes pour mettre en débat ces lieux, en faire évoluer les représentations et l’expérience qu’on peut en avoir). Locus horribilis, mirabilis ou encore duplex : telles sont les trois facettes des mangroves mahoraises. Permettant des expériences polysensorielles, ces lieux problématisent aussi des questionnements philosophiques, politiques, économiques ou socioculturels. Des tensions qui informent l’esthétique même des textes littéraires, avec des enjeux génériques.

Cet essai se lit comme l’on fait un voyage dans un monde littéraire mangrovien, méconnu mais fascinant, où les textes d’une vingtaine d’auteurs (Turgis, Herry, Shendra, Attoumani, Jaomanoro, Appanah...) dialoguent au gré des connexions improbables (enfants, migrants, esprits, offrandes et déchets...).

*

Sommaire :

Préface de Marie-Christine Cormier-Salem : Marges plurielles, mangroves de Mayotte et d’ailleurs

Introduction

1. Contexte local

2. Projet scientifique interdisciplinaire ARESMA

3. Choix méthodologiques

I. Présentation du corpus

1. Hétérogénéité des sources

2. Éléments de chronologie sociohistorique et littéraire

II. Des usages et imaginaires eudémoniques aux pratiques et représentations dysphoriques

1. Du rempart à la passoire, de la cachette à l’habitat

2. Des pactes aux trafics, du commerce avec les esprits au négoce entre humains

3. Des offrandes aux ordures, des visites aux enquêtes

4. Des enfants aux délinquants, des refuges aux repaires

5. Synthèse et évolution des représentations sociales des mangroves

III. Des objectifs (in)compatibles aux hybridités génériques

1. Créer la sensation et faire la leçon : le polar didactique ?

2. Écrire une chronique et lancer un cycle romanesque : la saga testimoniale ?

3. Haranguer les femmes et écrire un roman d’apprentissage : le Bildungsroman féministe ?

4. Faire débat et faire rire : la gélodacrye satirique ?

5. Faire débat et faire parler les fantômes : le roman polyvocal ?

6. Faire débat et érotiser le paysage : la nouvelle polyphonique ?

Conclusion

1. Bilan

2. Perspectives

Bibliographie

1. Bibliographie primaire

2. Bibliographie secondaire

Glossaire

1. Mots shimaore

2. Mots kibushi

Index nominum

Table des figures

Table des tableaux

*

Linda Rasoamanana est maître de conférences au Centre universitaire de Mayotte et membre titulaire du CEREdI (EA 3229, Rouen). Ses recherches portent sur la littérature française du XXe siècle (notamment Camus et Roblès) mais aussi sur les littératures francophones des îles Comores et Madagascar (en particulier Attoumani et Jaomanoro). Elle participe au projet scientifique interdisciplinaire ARESMA (Agir pour la résilience des systèmes socio-écologiques de mangroves de Mayotte) soutenu par la Fondation de France.

Voir sur le livre sur le site de l'éditeur…