Ligature, numéro spécial 2019-2020 : "Paul Klee & le livre"

Association LAAC, 2020.

ISSN : 22700404.

Ce numéro de la revue critique du livre d’artiste Ligature est constitué de deux volumes empruntant les voies d’un développement bilatéral de la thématique « Paul Klee & le livre».

Tout d’abord, sont réunies les contributions ayant eu pour objectif l’examen d’œuvres littéraires accompagnées des dessins de Paul Klee, tels Candide de Voltaire, Potsdamer Platz…, un texte de Curt Corrinth, ou encore Les Disciples à Saïs, de Novalis. Un projet 1928 non abouti du livre d’artiste avec des poèmes de Paul Éluard en est un exemple éphémère. Un chapitre est consacré par ailleurs aux Cahiers des esquisses pédagogiques de Paul Klee, où la plume et le crayon du peintre se croisent.

L’autre chemin s’ouvre aux œuvres poétiques et iconographiques contemporaines inspirées par Paul Klee, une composition particulière de livres d’artistes à partir de ses textes, tableaux et dessins. L’idée était de présenter quelques nouvelles créations livresques. Notre revue tente d’initier à ce niveau une recherche globale sur Klee, en correspondance avec ce que l’on peut nommer une lecture graphique.

Les écrits poétiques de Paul Klee, quasi inconnus pour le lecteur français, sont honorés dans ce numéro spécial 2019-2020 par la présentation du projet international lancé par le Musée-nomade européen du Livre d’artiste (MELA) sous le titre de « Les 149 Klee(s) ». Ce projet suit le principe minimaliste de un livre = un dessin = un poème, et de ce fait reflète le travail fondamental effectué de 2015 à 2018 par l’artiste Serge Chamchinov dans le cadre de la collection « Bauhaus-21 » sur la poésie complète de Paul Klee. La fonction du dessin n’y est pas une lutte contre le texte ni contre la matière du papier ; c’est le texte et le papier qui prennent part au dessin et proposent une genèse de la création qui n’a pas de modèle. La problématique glisse de ce qui sert à faire reconnaître un monde vers ce qui prolonge ce monde, rendant visible ce qui n’est pas encore là, ce qu’on ne peut que saisir intuitivement. Cette nature du possible est donc l’objet du « livre d’artiste ».

À la recherche de cet « entre-mondes », nous souhaitons observer quelques œuvres de Paul Klee, leur position par rapport au livre, soit une des « constructions du mystère » (Konstruktion des Geheimnisses) appelée ici « Paul Klee & le livre ».

Contenu du volume 1

Avant-propos. Revue critique du livre d’artiste Ligature, numéro spécial 2019-2020:"Paul Klee et le livre, la construction d'un mystère"

1/ Livre non réalisé 1928. Paul Éluard–Paul Klee. « Deux Paul », essai critique de Benjamin Mertel.

2/ Candide de Paul Klee. Texte analytique et dossier génétique par S.Chamchinov et Anna Samson.

3/ Par la voie des titres. Livres d’artiste par Reinhold Nasshan avec le jeu de titres d’après les œuvres de Paul Klee. Traduction par Anne Arc.

4/ Dessiner la poésie de Paul Klee. Présentation et catalogue par Raginwald Horstel, commentaires par Otto Frank. Matériaux d’exposition 2018 (MELA) : onze Cahiers Paul-Klee, dessins signés S. Schamschinoff. (Lieu de conservation : bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, fonds précieux).

5/ L’individualité n’a rien d’élémentaire… Projet international 2019 : collection « Les 149 Klee(s) ». Article critique par Siméon Biot. Deux poèmes de Paul Klee : Beim blauen Busch, 1939 (« Près du buisson bleu »), Was bildet der Künstler ?.., 1905 (« Que crée l’artiste ?.. »). Thomas Jean, Dévêtir : nouveau livre d’artiste sur Paul Klee (2019). « Hommage(s) à Paul Klee. Livres de création », essai bibliographique par Thérèse Dujardin.

Contenu du volume 2

Préface. « Paul Klee ou la patience du regard », essai par Pierre Schroven.

1/ « Potsdamer Platz… » de Curt Corrinth par Paul Klee. Texte critique par Julien May. Curt Corrinth, Potsdamer Platz… ou les Nuits du nouveau Messie. Visions extatiques (fragment du texte, 1919), traduction française par A. S. (2019). Schéma infographique par F. Isson, d’après un dessin de Paul Klee Das Ziel, mein Ziel ! (« La cible, ma cible ! »)

2/ Klee & Novalis. « Les Disciples à Saïs ». Présentation par D.-I. Bokoutchava. Extrait du texte Les Disciples à Saïs… (traduction française par Maurice Maeterlinck, 1895). Album de gravures d’après les dessins (1915-1935) de Paul Klee.

3/ « Cahiers des esquisses pédagogiques » de Paul Klee. Collection « Bauhausbucher » (1925-1930). Texte explicatif par Marguerite Mendes-Ponty.

4/ Un Livre d’artiste pour la théorie des couleurs. Piège pour le rouge, collection « Le plus Petit musée du livre » (2010). Poèmes par Anne Arc, dessins par Serge Chamchinov.

5/Paul Klee, « La fille pavoisée » (Beflaggtes Mädchen, 1928). Poème de Jean-Pierre Crespel (2019).

6/ Paul Klee, « Lieu visé » (Betroffener Ort), 1922. Texte inspiré par le tableau de Paul Klee et autres poèmes de Pierre Schroven, 2019. Cinq peintures abstraites (2011-2019) par Nicolaus Werner.

7/ « Les Métamorphoses du rire ou la Clownerie de Paul Klee ». Laboratoire du livre d’artiste, Dives-sur-Mer, 2010, section « Art moderne », (pages fac-similées du livre). « L’enregistrement du rire », texte de présentation par Loïc Guidel. Trois poèmes de Paul Klee (traduction par A. Arc). Serge Chamchinov, dessin original Les vibrations sonores (technique mixte).