Lidil, n° 63-2021

"Littératie numérique et didactique des langues et des cultures"

sous la direction de Christian Ollivier, Thierry Soubrié, Violaine Bigot

UGA EDITIONS, 2021

Parmi les différentes déclinaisons de la littératie, les recherches sur la littératie numérique ont contribué à faire évoluer les conceptions de la lecture, de l’écriture et, plus largement, de la communication. Ces travaux enrichissent l’appareil conceptuel des didacticiens des langues et commencent à trouver des retombées concrètes dans le domaine de l’enseignement-apprentissage.

L’objet de ce numéro est de proposer des éclairages sur le lien entre littératie numérique et didactique des langues (quel que soit le statut de celles-ci : L1, L2, etc.). Les études qui y sont regroupées portent sur des pratiques de littératie numérique en dehors et dans le contexte des classes et interrogent le lien entre développement de compétences en langues et littératie numérique. Le numéro, en plus d’aborder l’histoire des chassés-croisés entre littératie et didactique des langues, questionne la notion de littératie numérique, évoque les liens entre cette notion et celle de citoyenneté numérique, et propose des éléments de réflexions pour penser l’articulation entre pratiques de littératie numérique et pratiques de classe. L’ensemble permet d’ouvrir des perspectives d’avenir autant pour la recherche que pour la pratique en didactique des langues.

