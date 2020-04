LiCArC. Littérature et culture arabes contemporaines, 2019, n° 7:

"Humour, ironie et autodérision de l’Entre-deux"

sous la direction de Laurence Denooz et Nehmetallah Abi-Rached

Paris, Classiques Garnier, coll. LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, 2020

EAN : 9782406098492

255 p. — 37,00 €

La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs spécialistes de la littérature arabe moderne et contemporaine (prose, poésie et traduction).

Sommaire…