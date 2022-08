La déontologie scientifique de l’acte interprétatif confronté au faire sens de l’art est ici reconçue à partir de la catégorie critique du tact. Cette reconception permet de préciser les modalités sémiotiques de mise en pratique d’une posture herméneutique originale : à la fois matérielle, critique et participative, situable dans le cadre général d’une anthropologie de l’homme en mouvement héritée de Cassirer, et renouvelée par l’apport de nouveaux auteurs. Une telle posture se propose de surmonter de manière exigeante l’opposition persistante entre une approche scientifique supposée désenchanter le monde et une expérience subjective s’estimant largement dédouanée des contraintes méthodologiques. La sémiotique des cultures actuellement en développement et la tradition stylistique servent de point de départ à la définition de nouveaux régimes de sémioticité propres à renouveler le thème d’une force formatrice de l’art et à jeter les bases d’un dialogue avec l’approche pragmatique de la Nouvelle Herméneutique.

Agrégée de Lettres Modernes, Docteur en Langue Française, Lia Kurts-Wöste est MCF-HDR au département de Sciences du langage de l’Université Bordeaux-Montaigne. Ses travaux se situent à la croisée de la stylistique et de la sémiotique des cultures, privilégiant une approche sémiolinguistique des textes littéraires. Ils portent sur la littérature moderne et contemporaine. Elle a publié notamment La simplicité. Enjeux et manifestations du simple en art, en co-dir. avec Sophie Jollin-Bertocchi, Anne-Marie Paillet et Claire Stolz, Paris, H. Champion, 2017.

