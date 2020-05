Lettres choisies de la famille Brontë

Édition et trad. de l'anglais par Constance Lacroix.

Préface de Laura El Makki

Collection Folio classique (n° 6795), Gallimard

Parution : 28-05-2020

704 p. — ISBN : 9782072853029

Voici une famille hors norme, qui a produit quatre écrivains, tous fauchés en plein vol (morts avant quarante ans), soudés autour du père, vivant et créant ensemble, entre mélancolie et humour noir. Face aux drames des jours sombres, le clan fait bloc. Face à la difficulté d’être une femme qui écrit, les sœurs Brontë publient d’abord sous pseudonyme masculin (Charlotte, Jane Eyre ; Emily, Les Hauts de Hurlevent), souhaitant que leurs livres les consolent du destin, rendent possible l’amour et soient assez puissants pour enlever au lecteur tout désir d’en connaître l’auteur. Leur succès en a décidé autrement.

Leur vœu d’invisibilité est aujourd’hui rompu, leur idée de l’intime nous est devenue étrangère. Il est temps de reconnaître qu’une œuvre embrasse aussi tout ce qui lui a permis de surgir. Cette correspondance passionnante en est la preuve.

Sur les mille lettres échangées par le père et les quatre enfants, entre 1821 (mort de la mère) et 1855 (mort de Charlotte), cette édition en retient trois cent dix. On entre dans ce recueil sur la pointe des pieds, comme si quelqu’un, en ouvrant une porte dérobée, nous faisait signe de nous approcher et nous rendait témoins de l’extraordinaire force de vie qui anime ces cinq êtres : le désir de prendre son envol, d’aimer, d’écrire – de vivre malgré tout.

