Adresse : Sorbonne nouvelle

Lettres à table !

Le département LLFL de la Sorbonne nouvelle propose des débats de 45 minutes sur une parution récente : venez assister, participer ou simplement écouter pour découvrir un livre en discutant avec son auteur ou autrice !

Auteur invité :

La première rencontre littéraire aura lieu avec Yves Citton, professeur de littérature et média à Paris-8 et auteur de nombreux livres sur la littérature et les questions de société, ainsi que sur le 18e siècle, dont un récent Altermodernités des Lumières (éd. Seuil, 2022) qui relance une réflexion sur des textes tout sauf canoniques, ainsi qu'une édition de la Giphantie de Charles Tiphaigne (Points Seuil).

Date, horaire et lieu :

27 juin 2022 de 16h à 16h45 à la Sorbonne Nouvelle, salle B115

Adresse (attention, nouveau campus de la Sorbonne nouvelle) : 8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

Discutants :

La discussion à bâtons rompus sera nourrie par Xavier Garnier, Sophie Houdard, Nathalie Kremer, Maud Perez-Simon et Marion Bianconi, mais elle est ouverte à toute personne intéressée à discuter avec l’invité sur des questions de littérature et média. Un chapeau à questions circulera par ailleurs dans la salle : n’hésitez pas à venir avec vos questions sur des billets !

Inscription :

Entrée libre.

Pour les membres externes à la Sorbonne Nouvelle, une demande d’inscription est néanmoins obligatoire :

merci d’écrire à nathalie.kremer@sorbonne-nouvelle.fr