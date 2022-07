Toute l'équipe Fabula prend ses quartiers d'été à dater du 14 juillet, mais ne vous laisse pas sans idées de lectures : il suffit de feuilleter l'album du printemps pour retrouver sur vos différents écrans, même mobiles, toutes les actualités, parutions, pages web, signalées semaine après semaine — outre les ressources propres du site : les livraisons hedomadaires de notre revue des parutions Acta fabula et ses dossiers critiques, les numéros de Fabula-LhT, les collections des Colloques en ligne, et les nouvelles entrées de l'Atelier de théorie littéraire.

Rendez-vous le 22 août (rentrée suisse romande) pour la reprise du fil des actualités, et le 5 septembre (heure de Paris) pour découvrir un Fabula enfin rénové, grâce à un financement du Fonds National pour la Science Ouverte abondé par le CNRS : une salve de nouveautés, qui vont faciliter votre usage du site et de ses ressources, et favoriser les échanges au sein de la communauté Fabula…

—

Illustr. : Romy Schneider et Alain Delon, au bord de La Piscine (Jacques Deray, 1969)