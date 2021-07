Les Plus Beaux Bâtiments de France. Anthologie de textes (XVe-XVIIe siècles)

édition de Frédérique Lemerle

Paris, Classiques Garnier, coll. Arts de la Renaissance européenne, 2021

EAN : 9782406108269 — 336 p. — 39 €

À travers deux cents descriptions des plus beaux bâtiments du royaume (XVe-XVIIe siècle) : antiquités, résidences royales et princières, demeures privées, châteaux, édifices religieux et constructions remarquables, l’anthologie témoigne de la curiosité architecturale à l’époque moderne.

