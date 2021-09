École Normale Supérieure - Amphithéâtre Jaurès - 29, rue d'Ulm 75005 PARIS

Les papiers filigranés de la période 1830-1950

Les papiers filigranés produits et utilisés durant la période 1830-1950 ont été peu étudiés : qu’il s’agisse de la transition entre la production artisanale et le développement de la mécanisation, des diverses techniques employées pour obtenir des empreintes dans la feuille ou encore de la diversité des papiers consommés par les écrivains et les artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs ou graveurs.

Cette journée d’étude se propose donc d’accueillir des études sur corpus, qui permettent d’explorer la matérialité des œuvres littéraires ou graphiques, tout en explorant des productions papetières spécifiques, notamment à l’étranger.

Par ailleurs, il n’existe pas, du moins en France, de répertoire consacré aux filigranes postérieurs à 1830. Outre les corpus eux-mêmes, quelles sources exploiter pour dresser des inventaires de filigranes de l’ère industrielle, et en identifier les producteurs ou commanditaires (entreprise, galeriste, imprimeur…) ?

Depuis 2014, une journée d’étude annuelle consacrée à l’étude des papiers était organisée par l’HICSA avec divers partenaires. L’AFHEPP et l’ITEM s’inscrivent dans cette continuité à partir de 2021, avec le soutien cette année du Centre Maurice Halbwachs du CNRS.

Toutes ces journées ont fait l’objet d’une publication en ligne : https://afhepp.org/spip.php?article261

Cette sixième journée s’inscrit dans la même perspective que les précédentes, en faisant intervenir les divers acteurs du domaine : conservateurs, universitaires, historiens, restaurateurs.

Journée retransmise en direct. Inscriptions obligatoires à envoyer à jean-sebastien.macke@afhepp.org (indiquer présentiel/distanciel).

Programme

Matinée

9:00 Accueil du public

9:30 Ouverture de la séance

Claire BUSTARRET, AFHEPP

Jean-Sébastien MACKE, ITEM (CNRS/ENS)

Claude LAROQUE, AFHEPP

9:45 Claire BUSTARRET, Ingénieure de recherche, Centre Maurice Halbwachs CNRS-ENS-EHESS - Paris

Observer, relever et identifier les filigranes dans les papiers de fabrication mécanique

10:15 Maria Dolores DIAZ DE MIRANDA, Responsable du laboratoire de restauration de documents graphiques, Fundación Casa Ducal de Medinaceli - Tolède

Efficacité de la base de données PFES pour l'étude des filigranes des années 1830-1950

10:45 Pause

11:00 Matthieu BIDAUX, Chercheur associé au GRHIS, Université de Rouen - Rouen

Les filigranes des billets de la Banque de France à l’ère industrielle

11:30 Geneviève AITKEN, Chargée d’études documentaires au ministère de la culture et de la communication - Paris

Les papiers filigranés chez Rodin : première approche

12:00 Questions

12:30 Pause déjeuner

Après-midi

14:00 Maeva ABILLARD, Conservatrice en chef, Musée national Jean-Jacques Henner - Paris

Les papiers filigranés de Jean-Jacques Henner, première approche

14:30 Claude LAROQUE, Maître de conférences honoraire, Université Paris I - Paris

Estampes et dessins d’Auguste Beuret, un fils dans l’ombre de son père, Auguste Rodin

15:00 Maria Aparecida DE MENEZES BORREGO, Professeure, Museu Paulista, Sao Paulo - Brésil

Italian and Portuguese papers in the hinterland of Brazil (1850-1900)

15:30 Pause

15:45 Serge LINKES, Maître de conférences, Université de La Rochelle, Chercheur à l’ITEM (CNRS-ENS)

Stendhal/Kessel : l'apport de l'étude des papiers filigranés dans l'analyse génétique

16:15 Rosaleen HILL, Associate Professor, Queen’s University, Kingston - Canada

Natasa KRSMANOVIC Conservator, Queen's University Library, Kingston - Canada

T. H. Saunders & Co Watermarks

16:45 Questions

17:30 Remerciements et clôture de la séance

Jean-Sébastien MACKE, Claire BUSTARRET

Organisation

AFHEPP, Association Française pour l’Histoire et l’Étude du Papier et des Papeteries

ITEM, Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS/ENS)

avec le soutien du Centre Maurice Halbwachs (CNRS/ENS/EHESS)

Lieu

École Normale Supérieure

29, rue d’Ulm 75005 Paris, Amphithéâtre Jaurès