La catégorie littéraire, stylistique et éditoriale d’"œuvres de jeunesse" est d'usage courant, mais n'a guère fait l'objet d'une élaboration théorique. Peut-on échapper à l’automatisme finaliste qui assigne les juvenilia à la marge du canon, et les réduisant au rang d’étape négligeable au sein d’une carrière d’écrivain, et essayer de retracer des tendances générales, des invariants, ou du moins certaines caractéristiques qui seraient propres à "l’écriture-de-jeunesse comme catégorie spécifique de l’écriture", selon le mot de Claude Duchet ? La question sera posée lors des journées d'étude qui se tiennent les 14 & 15 juin prochain à l'Université de Lausanne, à l'initiative d'Ilaria Vidotto, sous le titre Les "œuvres de jeunesse". Enjeux stylistiques et sociopoétiques d’une catégorie problématique.