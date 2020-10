Les Moments littéraires, n° 44

"Catherine Safonoff. L'écriture qui rectifie la vie"

2020

*

DESCRIPTION ET SOMMAIRE :

Écrivaine suisse de langue française, Catherine Safonoff est née et vit à Genève.

Après avoir collaboré, comme critique littéraire au Journal de Genève et à la Radio suisse romande, Catherine Safonoff signe des scénarios pour la télévision, des adaptations de roman pour le cinéma (Polenta de Jean-Marc Lovay pour Maya Simon) et pour le théâtre (Le Malheur indifférentde Peter Handke) avant de se consacrer entièrement à son œuvre romanesque.

Depuis La part d’Esmé (1977) jusqu’à La distance de fuite (2016), Catherine Safonoff explore une manière originale de parler de soi, entre autobiographie et autofiction.

« Catherine Safonoff écrit parce qu’elle a le sentiment d’être en situation de perte : perte de la jeunesse, perte de l’amour, perte des parents, la liste pourrait comprendre d’autres formes de dépouillement encore, dont la plus dramatique et la plus effrayante est peut-être la perte de soi. » souligne Daniel Maggetti, professeur de littérature romande à l’université de Lausanne.

Le dossier Catherine Safonoff

Rectifier la vie, compenser la perte : les récits de Catherine Safonoff de Daniel Maggetti

Entretien avec Catherine Safonoff

Aimer loin de Catherine Safonoff

Également au sommaire du n°44

Florence Chevallier : entretien & portfolio

Cofondatrice en 1985, avec Jean-Claude Bélégou et Yves Trémorin, du groupe Noir Limite qui revendiqua "les limites du photographiable" : le corps, le sexe, la mort, le sacré..., Florence Chevallier (prix Niepce 1998) nous propose huit autoportraits.

Rose-Marie Pagnard : Essai de journal d’une acrobate des jours et des nuits

Journaliste, traductrice, chroniqueuse littéraire et écrivain, Rose-Marie Pagnard est née en 1943 dans le Jura suisse. Elle est l’auteur d’une douzaine de livres – nouvelles, récits et romans. Les notes de son journal que nous publions commencent par l’évocation de ses nuits perturbées par les troubles causées par l’anxietas tibiarum.

Jean Sorrente : Journal 2014

Né à Luxembourg dans une famille d’origine belge, Jean Sorrente se consacre au roman et publie des écrits sur l’art. En 2014, Jean Sorrente travaille au manuscrit de La guerre du temps qui paraîtra en 2020 ; certaines notes de son Journal 2014 se rapportent à l’écriture de ce roman.

Marie-Louise Audiberti : Carnets

Romancière, auteur de romans autobiographiques (La cadette, Éditions Écriture/1995 ou La dent d’Adèle, Grasset/1978), nouvelliste et essayiste, Marie-Louise Audiberti nous ouvre son carnet intime.

Dominique Carron : Les petits territoires

Durant des années, l’auteur a noté dans un « carnet d’émerveillements » des citations. Les impressions cumulées au fil de ses lectures dessinent ce qu’il nomme ses petits territoires. Dominique Carron nous convie à partager ce butin volé, arraché, extirpé de tous ces livres lus depuis de nombreuses années.

Les chroniques littéraires d’Anne Coudreuse

