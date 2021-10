Table des matières



Interroger le pouvoir herméneutique des littératures francophones



Introduction

Note sur le pouvoir herméneutique de Fanon. De Mohammed Aïssaoui, John Edgar Wideman et Raphaël Confiant jusqu’à Enrique Dussel et Achille Mbembe, ou l’évidence d’un fantôme

Jean Bessière



Au-delà du miroir : Signe, référentialité et interprétation dans le roman francophone

Maya Boutaghou



Imaginaires francophones de la friction et herméneutique de la globalisation (Sansal, Miano, Monénembo, Kourouma, Glissant, Chamoiseau)

Amaury Dehoux



Antiracisme, mythologie et critique de la « mythologie blanche ». Éléments pour une histoire de la pensée critique contemporaine et du décolonial, en Occident et en Chine, avec Derrida, Fanon, Cixous et Robert Young

Ye Shuxian, Qi Zhaoyuan



« Ici ou ailleurs c’est pareil » dans un « monde-enmouvement ». La Littérature-monde de Wajdi Mouawad : transculturelle, transnationale et sans frontières

Valérie K. Orlando



Herméneutique de l’instant chez Abdelwahab Meddeb

Edwige Tamalet Talbayev



Écriture et réception plurilingues dans la poésie tunisienne de langue française

Sana Abdi



Le moudjahid, clé de dévoilement de l’Histoire dans La Malédiction de Rachid Mimouni et Les Vigiles de Tahar Djaout

Maha Smati



« Pour une lecture littérale de Fanon ». Entretien avec Jean Bessière

Maya Boutaghou



Les objets du voyage Albert Cohen au miroir de la littérature yiddish

Carlota Vicens-Pujol



De l’inhibition d’écrire à la vocation d’écrivain. Approche de la rupture dans le parcours d’Henry Bauchau

Maxime Deblander



Les livres