Les Équivoques de l’institution. Normes, individu et pouvoir

sous la direction d'Élodie Djordjevic, Sabina Tortorella et Mathilde Unger

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de la pensée juridique, 2021

EAN : 9782406107514

331 pages

30 €

Cet ouvrage examine les équivoques de l’institution et la conception singulière de la normativité qu’offre l’institutionnalisme. Juristes et philosophes y analysent les modes d’existence de l’institution, son rôle en tant qu’organisation sociale et dans la genèse de l’État comme de la liberté politique.

Table des matières