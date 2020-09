Les Cahiers naturalistes, n° 94 (2020) : « Les mondes naturalistes »,

Le Centre d’étude sur Zola et le naturalisme de l’ITEM-CNRS / ENS a le plaisir d’annoncer la publication des Cahiers naturalistes (2020). Dirigé par Alain Pagès, le numéro 94, soutenu par le Centre National du Livre et l’École universitaire de recherche Translitterae, publie deux dossiers thématiques.

Le premier, coordonné par Corinne Saminadayar-Perrin, porte sur « les petits naturalistes ». Épigones des Zola, Goncourt, Flaubert, ils sont souvent déconsidérés et exclus des histoires littéraires. Influencés de façon excessive par leurs maitres, ces disciples et sages assimilateurs, n’auraient pas dépassé la fabrication de pâles imitations des chefs-d’œuvre, tels que L’Education sentimentale ou Pot-Bouille. Partant de l’hypothèse d’une « littérature au second degré », les articles explorent une poétique de la relation : hommage, critique, caricature, reflets et retournements, jeu sur l’illusionnisme réaliste… autant d’éléments d’une réflexivité esthétique qui, au sein d’un groupe d’écrivains - Caze, Rosny, Descaves, Alexis, Guiches et d’autres - sonde diversement les entrailles de quelques grands romans réalistes-naturalistes et expérimentent les virtualités de leurs résonances formelles. Des œuvres « secondes », s’écrivant en écho à un modèle, retraitent par exemple la répétition du petit, du simple et du banal, selon des biais ironiques.

Le second dossier, coordonné par Olivier Lumbroso, aborde la diffusion du naturalisme dans des contextes étrangers, à la suite des travaux historiques et comparatistes. Il se consacre en particulier aux lettres internationales inédites reçues par Émile Zola au cours de l’affaire Dreyfus. Ces lettres s’avèrent précieuses non pas forcément par leur érudition ou leur style, mais par leur grande variété de langues, de registres et de tons, de références culturelles, d’annexes constituées d’articles de presse et de poèmes. Archive-monde de premier ordre, elles constituent un creuset culturel, traversé par des discours que l’épistolier, ou un groupe de rédacteurs, tissent dans le montage textuel de lettres-pétitions.

Comme dans le cas des « petits » naturalistes, il fallait réévaluer ces lettres multilingues des gens « ordinaires » pour se rendre compte qu’en dépit de l’anonymat de leur auteur elles ne sont pas moins intéressantes que celles des destinataires de plus grande notoriété qui ont écrit à Zola. Riches ou modestes, bourgeois urbains ou campagnards, lettrés ou peu cultivés, les épistoliers s’estiment les maillons d’un réseau actif, siégeant dans ce « parlement des invisibles » (Pierre Rosanvallon) composé des citoyens des nations, engagés à leur échelle dans le combat pour la justice et la vérité. Ces archives épistolaires sont en ligne sur la plateforme d’édition EMAN, à l’adresse suivante :

Table des matières du numéro

Olivier LUMBROSO : Les mondes naturalistes

I – Les “petits" naturalistes : une littérature au second degré ?

Corinne SAMINADAYAR-PERRIN : Introduction

René-Pierre COLIN : Flaubertocentrisme et flaubertolâtrie

Daniel SANGSUE : Robert Caze et le second degré parodique

Catherine DOUSTEYSSIER-KHOZE : Le Termite de J.-H. Rosny

Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN : Le roman “sentimental” des petits naturalistes

Jean-Marie SEILLAN : Huysmans, de Marthe à Sainte Lydwine de Schiedam

François DELOLME : Alexis, la face sombre de Trublot

Yoan VERILHAC : La pornographie naturaliste des années 1880

Pierre-Jean DUFIEF : Les “Vies minuscules” de Lucien Descaves

Corinne SAMINADAYAR-PERRIN : “Petits” naturalistes

Pascaline HAMON : Brunetière et les “petits naturalistes”

II – Naturalismes du monde : les voix de l’étranger

1. Le chœur épistolaire

Olivier LUMBROSO : Introduction

Céline GRENAUD-TOSTAIN : Le rayonnement épistolaire de Zola à l’étranger

Brigitte ÉMILE-ZOLA et Jean-Michel POTTIER : Lettres à Émile Zola du monde entier

Paul ARON : Les lettres belges

Célia VIEIRA : Les lettres portugaises

Olivier LUMBROSO : Les lettres de l’aire hispanophone

Hortense DELAIR : Lettres italiennes

Sándor KÁLAI : Les lettres de Hongrie

Agnès ÉLTHES : Poétique des émotions dans le corpus épistolaire hongrois

Nicholas WHITE : L’aire anglophone

Isabelle SCHAFFNER : Les voix britanniques

Myriam KOHNEN : Les lettres germanophones

Elise CANTIRAN : Géographie des sentiments américains

Zaki COUSSA : Zola et ses correspondants du Proche-Orient

Michaël ROSENFELD : Une lettre de Jérusalem

Ouzi ELYADA : Deux interviews d’Émile Zola dans le journal Ha-Zvi de Jérusalem

2. Résonances et dissonances

Claire WHITE : Zola et Gissing. Le Demos des deux côtés de la Manche

Geneviève DE VIVEIROS : Les lettres du Canada pendant l’affaire Dreyfus

Pedro Paulo CATHARINA : Les voix du Brésil dans l’affaire Dreyfus

Hans FARNLOF : L’affaire Dreyfus en Suède

Aurélien LORIG : Enquête sur la présence de Zola dans l’enseignement en Norvège et en Suède

3. Synthèses et perspectives

Gabriella ALFIERI et Giorgio LONGO : Vues et voix de l’étranger dans le Vérisme italien

Aurélie BARJONET et Karl ZIEGER : Naturalismes du monde : l’apport de la littérature comparée

Philippe HAMON : Zola en toutes lettres

Jean-Baptiste AMADIEU : Conclusions

III – Pèlerinage de Médan

Allocution de Jean-François KAHN

Pierre-Jean DUFIEF : Edmond de Goncourt à Médan.