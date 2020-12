Les Cahiers Linguatek n°. 7-8: "Temps et Language",

Pour son 4e volume/nos. 7-8 – novembre 2020, LES CAHIERS LINGUATEK, la publication du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication « Linguatek » de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie, propose une série d’articles réunis par le thème interdisciplinaire Temps et Langage, analysé dans la sphère de la littérature, de la linguistique, de la didactique et de la philosophie, ainsi que des articles dans la section varia.

Table des matières

Argument ……………………………………………………...………………………7

Temps et Langage ……………………………………………………....……………9

I

Diana Gradu, Voiles du temps, robes de l’amour, nudité de la jalousie

chez Marcel Proust ………………………………………………...…….…..…11

Pierre Suzanne Eyenga Onana, Syntaxe narratologique du temps et démystification de l’identité dans La’afal. Ils ont dit… de Charles Sale :

entre réquisitoire politique et plaidoyer éthique pour le vivre ensemble …....24

Giuseppe Crivella, Come un’ellisse dai fuochi infiniti. Una rilettura

delle Études sur le temps humain di Georges Poulet …………………..…….40

Nicoleta-Mariana Iftimie, Hypostases of Time in Wuthering Heights .……….61

Abdelouahed Hajji, Méditations sur le temps à l’ère des paradoxes

terminaux dans La Lenteur de Milan Kundera ………………..…..………….69

Diane Château Alaberdina, Temps et langage dans l’œuvre de

Jon Kalman Sefansson : la discontinuité littéraire au cœur du récit ...………82

Cristian Invidia, Episteme e letteratura : analisi sul linguaggio

nel primo Foucault ………………………………...………...…………………89

Alina Kornienko, Le Pays lointain des fantômes de Jean Luc Lagarce …..…108

Yuyuan Guo, La Configuration du temps dans les textes autobiographiques nothombiens : entre monde du raconter et monde raconté ……...………….114

Soumia Mejtia, Une temporalité atemporelle ou l’illusion temporelle

dans l’écriture de Giono ……………...………………………………………124

Yasmina Sévigny-Côté, Temps et discours dans l’essai. L’Odeur

du Père de V.Y. Mudimbe ………………………………………...…………137

Line Menage, L’Approche diachronique du langage littéraire

afro-caribéen……………………………………………………………………....150

Abdallah Terwait, Réflexions sur la temporalité dans L’Étranger de Camus....160

Moussa Camara, La Vieillesse comme châtiment dans L’Étranger

d’Albert Camus ...……………………………...…………...…………………170

Atmane Bissani, Temps et altérité : Notules sur Le temps et l’autre

de Levinas…………………………………………………………………...178

Evagrina Dîrțu, Temps traumatique, temps impossible. Une lecture

magico-réaliste du Livre des Nuits de Sylvie Germain …………...…...……184

II.

Felicia Dumas, Le Temps sacré dans le christianisme orthodoxe,

ses cycles et ses mots …………………………………………………………196

Dominique Pinard, Temporalité et signification : l’exemple du

discours sur le son ..…………………………………...………………………208

Monica Frunză, Le Temps – allié ou ennemi ? Sur les fonctions des

stéréotypes du temps et de la qualité dans le discours publicitaire ………...222

Mirela-Cristina Pop, Particularités de la temporalité dans la

construction des énoncés-titres des textes techniques de presse ...…………235

Nataliia Goshylyk, Volodymyr Goshylyk, Path and Cycle: Image

Schemas of Time in the Narrative Mode of Media Discourse ………...….247

Moles Paul, Valeur future des modaux en créole haïtien ……...………………255

Chokri Rhibi, Les Gilets Jaunes : la polyréférentialité d’un désignateur événementiel …………………………………………..…………...………….267

Mohamed Ben Ammar, Les Temps de narration en contexte de FLE :

entre descriptions grammaticales et récits rédigés par les élèves ……….….276

Varia ………………………….………………………...……………………………289

Mohamed Ouhadi, Séduction et manipulation dans Les Liaisons

dangereuses de Choderlos de Laclos ….……………………….……………291

Geta Moroşan, Albumiţa ou À propos d’un nouveau sens du sacrifice sacramental ………………………….…………………………...……………307

Rodolphe Perez, La Critique du langage chez Bataille ou la recherche d’une authenticité perdue ………………………………………………….…...……318

Khadija Outoulount, La Seconde folie de Shahriar dans Dites-moi le songe d’Abdelfattah Kilito. De l’oralité à l’écriture des Nuits ………………….…325

Alioune Sow, De l’écriture du désastre à la fragmentation

de l’écriture dans Une Saison en enfer de Rimbaud et

Le Mal des fantômes de Benjamin Fondane …………….…...…………….. 336

Laura Ioana Leon, Technology and Language Learning during

a Pandemic Crisis …………………………………..……...………………….344

Carine Zanchi, Enseignement / apprentissage de la grammaire en milieu arabophone : discours grammatical des manuels de FLE et

contextualisation du discours grammatical ………………………………….350

Emilie Riguel, Analyse aspectuelle des phrasal verbs :

une étude sur corpus ………………………………………………………….365

