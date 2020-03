Les Cahiers de Tinbad, n°9, mars 2020

Compte tenu des circonstances exceptionnelles (fermeture temporaire des librairies françaises, CON-finement, etc.), Tinbad a décidé d'essayer de vendre 'en ligne' le numéro 9 de sa revue bisannuelle qui aurait dû sortir le 24 mars. Comme la production est totalement immobilisée, la revue espère un soutien massif etc.

Dans ce numéro des Cahiers de Tinbad, on rend hommage à Léon Tolstoï, avec de bonnes feuilles de deux grandes études « classiques » sur lui, celles de Léon Chestov et d´André Suarès. S´ajoutent à ces « reprises » de textes introuvables depuis longtemps des textes inédits d´Olivier Rachet, Guillaume Basquin et Didier Fortuné. On y trouvera aussi une longue étude de Murielle Compère-Demarcy, poète et critique, sur l´Anthologie poétique de Pascal Boulanger, dont on republie également une conférence donnée autrefois à la Sorbonne sur les étroits rapports entre l´oeuvre de Marcelin Pleynet et celle de Rimbaud. Tristan Felix, poétesse, ridiculise l´écriture dite « inclusive », tandis qu´on offre aux lecteurs un ensemble de textes inédits de Mathieu Bénézet.

Sommaire

Olivier Rachet, Le couteau et le revolver — La jouissance Karénine ..... 2

Léon Chestov, Le jugement dernier ..... 10

André Suarès, Portraits de Tolstoï ..... 13

Didier Fortuné, Le scandale Tolstoï — Le Scrutateur ..... 21

Guillaume Basquin, L’idiotie idéologique de Lénine mise à nue par les célibataires tolstoïens même — Back and Forth : Michael Snow, burlesque ..... 43

Jacques Sicard, Opus 8, 9 & 10 ..... 53

Tristan Felix, Le mâle dit de fine amor ..... 57

Jacques Cauda, Peindrécrire ..... 62

Arnaud Le Vac, Manifeste pour une poétique de la modernité vers Lautréamont ..... 67

Claude Minière, Suite N. d. C. ..... 73

Yves Lemoine, L’attente du silence ..... 80

Mathieu Bénézet, Mots pour Dominique Preschez ..... 85

Hans Limon, Nervalia ..... 94

Murielle Compère-Demarcy, En parcourant l’Anthologie poétique de Pasccal Boulanger ..... 98

Pascal Boulanger, Les horribles travailleurs… Rimbaud/Pleynet ..... 112

Philippe Thireau, François Augiéras l’Africain ..... 123

Notes de lecture ..... 125