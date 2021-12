Dans ce 12e numéro, nous prolongeons nos réflexions sur la crise largement politique que constitue la Covid-19 : utilisation du biopolitique pour surveiller voire punir, avec des textes de Giorgio Agamben, le dernier (très) grand philosophe italien, Guillaume de Rouville et Éric Rondepierre, qui réactualise la pensée d’un Michel Foucault sur le biopouvoir en partant de l’extension du divertissement par images animées. Agamben ayant été acteur dans L’Évangile selon saint Matthieu, c’est assez naturellement que nous avons eu l’idée d’un dossier sur le cinéaste italien Pasolini, dont la révolte tous azimuts nous manque cruellement aujourd’hui. Enfin, la soudaine disparition du secrétaire de rédaction de notre revue, Dominique Preschez, nous oblige à lui rendre un dernier hommage, avec des textes (de C.-R. Samama et Claire Fourier) et des photographies (d’Élizabeth Prouvost).