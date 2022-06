Sous le beau titre de L'Enfant rêvé, on dispose désormais grâce à l'équipe réunie par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval d'une Anthologie des théâtres d’éducation du XVIIIe siècle (Classiques Garnier), soient de toutes les pièces de théâtre destinées à la jeunesse composées et jouées durant le Siècle des Lumières qui s'est passionné comme on sait pour la question pédagogique. Ce répertoire réuni ici en deux forts volumes éclaire la révolution qui s’opère autour de la figure enfantine et adolescente, ses relations avec le monde, ses apprentissages dans un siècle passionné par la pédagogie. Fabula vous invite à découvrir la Table des matières…

—

La 71e livraison de la revue Études théâtrales s'attache quant à elle à "L’enfant qui nous regarde. Persistances de l’enfance dans les écritures textuelles et scéniques contemporaines" (L'Harmattan, et en ligne via Cairn). Le sommaire montre qu'avec l’enfant, c’est toute une définition de l’art comme lieu oscillant entre vision aporétique et besoin de ré-enchantement qui se trouve mise en jeu, que l’enfant "déconditionne le sérieux de la vie", selon le mot de J.-P. Sarrazac, pour nous faire renouer avec une forme de naïveté salutaire et un élan créateur ou qu’il renvoie à la "tâche enfantine" de l'art, selon G. Agamben.

—

Signalons au passage le volume édité par Laurence Le Guen : 150 ans de photolittérature pour les enfants (Nantes, MeMo), qui parcours l'histoire d'un genre un peu sous-estimé, où se sont pourtant essayés de nombreux artistes. De 1886 à 2021, ces livres sont les témoins de leur époque, des courants pédagogiques, esthétiques et politiques, mais aussi des avancées techniques de ce médium. Photographes amateurs ou de renom — Robert Doisneau, Ylla, André Kertész, Ergy Landau, Sarah Moon — s’empareront de ce format. Leur travail côtoie les textes d’auteurs reconnus — Marcel Aymé, Maurice Genevoix, Jacques Prévert, Susie Morgenstern, Timothée de Fombelle — et, ensemble, ils créent des œuvres surprenantes.