L’écriture autobiographique : une quête expérientielle transformative



Appel à publication: deux numéros ouverts à toutes les propositions en lien avec l’écriture autobiographique

M @ G M @ Revue internationale en Sciences Humaines et Sociales, a le plaisir de lancer un appel à publication pour des numéros ouverts. Nous souhaitons inviter à une réflexion conceptuelle et pragmatique sur l’écriture autobiographique, pour explorer l’expérience vécue d’intervenants, formateurs, auteurs autobiographes.



Cet appel est destiné aux chercheurs confirmés mais aussi aux jeunes chercheurs, doctorants ou docteurs récents, ainsi qu’aux chercheurs non académiques et praticiens dans le secteur des sciences humaines et sociales.



La rédaction de M @ G M @ sélectionnera les propositions d’articles d’auteurs qui n’ont pas été publiés par la revue.



Les deux numéros, le deuxième et troisième numéro quadrimestriel 2022, vont paraître entre fin 2022 et début 2023.



Pour participer

N.B.



La langue des abstracts, des articles et de la publication sera le français, l’italien et l’espagnol.



Tous les textes soumis à la rédaction de M @ G M @ doivent être inédits.



Les contributions ne seront pas rémunérées.



Présentation abstract

Toute personne intéressée par l’appel à publication est invitée à nous adresser un abstract à l’adresse mail : magma@analisiqualitativa.com, avant le 31 mars 2022.



Le résumé doit avoir une longueur entre 3.000 à 4.000 caractères, espaces compris, et doit préciser : le titre de l’article, une brève présentation de l’auteur, cinq mots-clés, optionnellement une brève bibliographie.



Sélection abstract

Les critères d’évaluation :



- l’intérêt de l’article, la pertinence et l’originalité de l’abstract ;



- la clarté et la cohérence de la proposition ;



- la rigueur méthodologique, les sources et la probité intellectuelle.



Responsable des numéros

Orazio Maria Valastro : sociologue, mythanalyste, chercheur indépendant, formateur et consultant en autobiographie, spécialisé dans l’imaginaire de l’écriture autobiographique. Il est né à Catane en 1962, où il réside actuellement, après avoir vécu en France pendant plusieurs années. Il a étudié la sociologie en France, a obtenu son diplôme de maîtrise à la Sorbonne, à l’Université Paris Descartes, et son doctorat de recherche à l’Université Paul Valéry. Il s’est perfectionné en Théorie et analyse qualitative dans la recherche sociale, à l’Université La Sapienza de Rome. Il a fondé et dirige en qualité de directeur scientifique M@GM@ Revue internationale en Sciences Humaines et Sociales. Dirige les Ateliers de l’Imaginaire Autobiographique de l’Organisation de Volontariat Les Étoiles dans la poche, et il a créé Thrinakìa, le prix international d’écritures autobiographiques, biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile, et les Archives de la mémoire et de l’imaginaire sicilien, participant au réseau européen d’archives autobiographiques (European Ego-Documents Archives and Collections Network). Aux Ateliers de l’imaginaire autobiographique, le projet d’animation sociale et culturelle créé et dirigé par le sociologue Orazio Maria Valastro, a été remis le prestigieux prix international Chimère d’Argent 2019.



Procédure pour l’envoi et contact

Les abstracts et les articles doivent être envoyés à l’adresse e-mail magma@analisiqualitativa.com en précisant dans l’objet “Appel à publication 2022”. Pour toutes informations complémentaires écrire à cette même adresse e-mail.



