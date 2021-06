Jean qui rit et Jean qui leure. Les rires de Genet : approches stylistiques et rhétoriques

Florence leca Mercier et Elise Nottet-Chedeville (dir.)

Academia L'Harmattan, collection "Au coeur des textes", 2021.

194 p. — 19.5 € — ISBN : 978-2-8061-0599-8

Abordant la majeure partie des écrits de Genet, Jean qui rit et Jean qui leurre met en évidence la très forte présence du rire dans l’œuvre de l’auteur du Condamné à mort : rire paradoxal représenté (on rit beaucoup chez Genet, même et surtout au bord du gouffre) mais aussi rire et sourire suscités chez les lecteurs par l’humour et l’ironie.

Renouvelant les études genétiennes, les différentes contributions de cet ouvrage convergent pour mettre en lumière l’utilisation des procédés du comique littéraire (héroïcomique, burlesque) au service d’une esthétique et d’un projet poétique.

Jean qui rit et Jean qui leurre intéressera aussi bien les spécialistes de Genet et les stylisticiens que les amoureux de la littérature et de la langue, ou tout simplement ceux qui aiment rire.

Ouvrage publié avec le soutien du laboratoire STIH

Lire l'introduction

Table des matières

Voir sur le site de l'éditeur